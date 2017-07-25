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Эффективная омолаживающая маска для лица

Эффективная омолаживающая маска для лица. 13447.jpeg

Каждая женщина хочет выглядеть хорошо, хочет, чтоб ее кожа все время оставалась молодой. Предлагаем вам сделать омолаживающую маску для лица, которая порадует вас своим эффектом.

 Делать омолаживающую маску для лица нужно курсами 2 раза в год. Лучше весной и осенью. Курс 2 недели.

Маска состоит из натуральных элементов, в ней не присутствует никакой химии, что очень важно.

Что нам понадобится:

1 ст. л. меда;

1 ст. л. жирненькой сметаны;

творог - 50 г;

яйцо;

8-10 капель лимона;

1-2 ампулы витамина В1 и В12;

алое.

Ингредиенты хорошенько разрмешать в стеклянной таре. Наносить на очищенное лицо на протяжении двух недель каждый вечер. Держать маску на лице необходимо 15-20 минут, затем умыться прохладной водой. Кремом после маски не пользоваться.

Омолаживающую маску для лица хранить в холодильнике в закрытой стеклянной посуде. Эффект от нее потрясающий. 100% останетесь довольны результатом.

 

Александра Дроздова
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