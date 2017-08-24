Десять способов сделать так, чтобы волосы не врастали

Ради того, чтобы выглядеть привлекательно, женщины идут на многое, и в том числе на беспощадные процедуры депиляции и эпиляции, после которых нередки случаи врастания волос. Данная проблема ужасно неприятна, так как вызывает дискомфорт, портит эстетически внешний вид кожи, иногда провоцирует воспаление, нагноение.

1. Меняй способ

Если ты брила ноги, переходи на эпилятор, если эпилировала - купи бритву. Удивительным образом смена способа удаления волос срабатывает: истонченные волоски при бритье набирают силу и пробиваются через тонкую кожу, а эпилирование дает возможность коже стать более мягкой и «пропускать» даже тонкие волоски.

2. Делай пилинг

Вне зависимости от того, выбрала ты бритву или эпилятор, за 10-12 часов до эпиляции сделай пилинг с помощью скраба или химического состава. Ни в коем случае не делай эпиляцию сразу после пилинга: дай коже успокоиться.

3. Пользуйся мочалкой

Обязательно тщательно растирай мочалкой зону будущей эпиляции в течение недели перед ней.

4. Двигайся по росту волос

5. Распаривай кожу

Если ты предпочитаешь бритье, непосредственно перед процедурой распарь кожу.

6. Используй спецсредства

Существует огромное количество средств «После депиляции» на любой вкус и бюджет. Не пренебрегай ими: они смягчают верхний слой кожи и предотвращают врастание волос. В крайнем случае 2-3 дня после эпиляции наноси на кожу суперпитательный крем.

7. Купи антисептик

Воспалительные процессы - почти гарантия врастания волосков. Чтобы избежать этого, сразу после удаления волос нанеси на обработанные участки аптечный антисептик (мирамистин, хлоргексидин или любой другой).

8. Долой синтетику

В течение суток (а лучше - двух) после эпиляции не допускай контакта кожи с синтетическими тканями, в особенности это касается узких брюк или колготок. Раздраженная кожа от прикосновения синтетики может воспалиться.

9. Делай эпиляцию перед сном

За ночь кожа успокоится и восстановит свой защитный барьер, что дополнительно снизит риск осложнений.

10. Используй лед

Сразу после завершения процесса протри кожу кубиком льда - это сузит поры, уменьшит покраснения и предотвратит воспаление.

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Александра Дроздова