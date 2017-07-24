Шесть правил нестареющей женщины

Есть очень много женщин, которые с возрастом будто бы не стареют вовсе. И кожа чистая, и морщин почти нет, разве что мимические - в уголках глаз.

Первое правило. Следите за пищеварением.

Кишечник должен работать, как часы. Запоры - это отравление организма, это дряблая тусклая кожа. Тонкий кишечник по верованиям восточной медицины - это корни нашего организма. Если корни дерева хорошие, крепкие, то, соответственно, дерево процветает, оно красивое. А при гнилых корнях, дерево увядает, сохнет. То же самое и наш кишечник, если он здоровый, целый, то соответственно организм будет процветать. И человек будет долго жить. Здоровье нашего кишечника, в первую очередь, зависит от еды: свежие овощи и фрукты, чистая вода, поменьше сдобного теста, салаты и каши, а также чай из ромашки по утрам очень способствует красоте кожи.

Кстати, о воде: состояние кожи, стройность тела и энергичность в немалой степени зависят от количества и качества воды, которую мы пьем. Не верите? Это легко доказать.

Для начала обратимся к строению кожи. В эпидермисе находятся белковые волокна - коллагены, которые обладают замечательной способностью: при попадании в воду они увеличиваются в объеме. Набухшие коллагены изнутри увеличивают давление на кожу, которая, благодаря этому разглаживается, морщинки исчезают или уменьшаются.

От этого процесса и зависит гладкость кожи. И самый доступный способ сохранить ее молодость и решить массу проблем со здоровьем - ежедневно выпивать 1,5-2 литра не кипяченой природной воды. Воды, которая наполнит ваш организм жизненной энергией и кислородом. И вскоре вы уведите результат на лице (в буквальном смысле этого слова): ваша кожа будет гладкой, сияющей и бархатистой.

Второе правило. Полноценный сон.

Недосыпание - это злейший враг красоты кожи и волос. Старайтесь ложиться спать в такое время, чтобы вам удалось хорошо выспаться.

Сон - это замечательнейший подарок человеку от Бога. Благодаря сну человек, кроме телесного расслабления, очищается морально - после сна стираются эмоции, лишняя информация и остается только факт в памяти.

Третье правило. Свежий воздух - это друг красоты.

Если вы целый день сидите в офисе, пройдите домой пешком хотя бы несколько остановок. Форточки и окна должны быть постоянно открыты, а зимой как можно чаще. В выходные устраивайте длинные прогулки на свежем воздухе. Чтобы человек чувствовал себя относительно нормально, ему необходимо в час около тридцати кубометров свежего воздуха.

И ещё один важный секрет сохранения красоты и молодости - баня! Наша кожа - живой организм и в этом организме накапливаются токсины (ядовитые вещества), от которых мы должны постоянно освобождаться. Высчитано с точностью архимедова "Пи", что человек должен выделить через поры своей кожи в три с половиной раза больше отбросов, чем через прямую кишку и почки. Этого можно достигнуть только при помощи паровой бани с веником.

Особенно хорошо, когда в бане все сделано из дерева. Кроме того, знахари еще с вечера делают в тазике очень соленый раствор, пропитывают этим раствором мохнатое полотенце и немного выжимают его. Когда после натирания мохнатым соленым полотенцем, тело станет красным, как омар, вы можете считать, что ваша кожа есть живой организм. При этом советуется употреблять не мыло, а кукурузную муку, не вредную в горячем пространстве.

Четвертое правило. Витамины.

Где находятся витамины, не мне вам объяснять. Это знают нынче даже дети. Конечно же, не в сигаретах, не в алкоголе, и не в пирожных. Разве что подскажу насчет зимнего времени. Зимой больше всего найдете витаминов не в тепличных овощах, а в сухофруктах. Так что налегайте на компот из сухофруктов, курагу и изюм добавляйте в овсяные хлопья по утрам, и регулярно пейте настой шиповника, он должен быть кисловат на вкус, только тогда в нем достаточно витаминов.

"Несколько ложек овсянки, помидор, апельсин, чашка чая и йогурт, по порции всех остальных продуктов ежедневно - и можно забыть о старости и усталости. Если, конечно, не забывать про занятия спортом", - сказал Пратт. Из числа "чудо-продуктов" специалист выделил: фасоль и чернику, капусту брокколи и овсянку, апельсины, желтую тыкву, сою, лосось, шпинат, черный и зеленый чай, помидоры, индейку, орехи и йогурт. Чтобы диета приносила результат, все перечисленные продукты надо есть хотя бы 4 раза в неделю.

Пятое правило. Внутренний настрой и состояние души.

Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых эмоций. Это не менее важно, чем всё вышесказанное. Если вы не разучились шутить и смеяться, как в юности, если вы доброжелательны и никому не завидуете, если у вас есть любимое занятие, то старость ваша будет иметь красивое молодое лицо, и вам не понадобятся пластичные операции.

А напоследок - "эликсир молодости". Считается, что этот состав действительно мощно омолаживает клетки, пить его рекомендуется с 30-летнего возраста. 200 граммов ромашки, 100 - бессмертника, 100 - зверобоя и 100 граммов березовых почек перемешать, измельчить. 1 ст.л. смеси настоять в 0,5 л горячей воды, (в термосе), процедить. Выпить вечером перед сном один стакан настоя с ложкой меда и утром за полчаса до еды.

Пить в течение месяца. Повторный курс - через пять лет.

Шестое правило (маленькое, но важное). Возраст женщины выдают ее шея и руки.

О руках мы как-то часто забываем. Привыкаем к их виду и не всегда можем уловить момент, когда уже слишком явно пролегают морщинки и выступают косточки на кистях рук. Да и страдает от перепадов температуры и незащищенности кожа на руках намного сильнее, чем щеки, покрытые защитными и тональными кремами. Теми же руками приходится стирать, мыть посуду, прятать их в карманах из-за забытых дома перчаток.

Наши прабабки не даром носили весной и осенью тонкие перчатки - они защищали кожу рук, продлевая ее молодость. В идеале перчаточный сезон стоит открывать, как только температура на улице понижается до +4 градусов. Так что покупка тонких изящных весенних перчаток это не баловство, а банальное средство защиты.

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Алевтина Мармеладова