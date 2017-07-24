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Лучший способ продлить жизнь натуральному цвету волос в домашних условиях

Лучший способ продлить жизнь натуральному цвету волос в домашних условиях. 13438.jpeg

Ты можешь скрывать морщины, одеваться молодежно и даже сохранить «в здоровом теле здоровый дух», однако если ты не готова подвергать свои волосы воздействию химических веществ и ежемесячно их подкрашивать, то борьба с седыми волосами может показаться очень непростой задачей.

Сегодня мы расскажем, как сохранить натуральный цвет прядей как можно дольше.

Причины седых волос

Самой распространенной причиной появления седины было и остается старение организма. Человек становится старше, клетки в его организме стареют, а кое-что даже перестает синтезироваться, как, например, вещество меланин. Волосы, к которым перестал поступать меланин, начинают постепенно терять цвет.

Еще один важный фактор - генетика, то есть предрасположенность к такого рода явлению. Если кто-то из твоих родителей приобрел седину до 30 лет, у тебя есть все шансы повторить его участь и поседеть в молодом возрасте.

Как сохранить цвет волос

Примечательно, что население стран Карибского бассейна практически не имеет седины, а всë потому, что местные жители пользуются одним особым ингредиентом - кокосовым маслом.

В нëм содержится огромное количество минералов, витаминов, углеводов и полезных жиров, которые помогают волосам сохранить естественный пигмент. Ежедневное применение кокосового масла не только укрепляет волосы, но и делает их здоровыми, эластичными, шелковистыми и густыми.

Применение:

Нанеси немного теплого кокосового масла (разогрей в микроволновке или в ладонях) на сухие волосы. Аккуратно массажными движениями вотри масло в кожу головы и распредели на каждую прядь от корней до кончиков. Оберни голову целлофановым пакетиком и сухим полотенцем и оставь на 10-15 минут. После вымой голову шампунем, как обычно. Применяй масло перед каждым мытьем головы.

 

Валентина Соломатина
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