 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Чай с корицей и лавровым листом поможет похудеть

Чай с корицей и лавровым листом поможет похудеть
 

Чай из корицы и лаврового листа относится к травяным настоям, используемым для ускорения процесса потери веса.

Оказывается, обе эти приправы обладают способностью положительно воздействовать на пищеварительную систему, применяя лавровый лист и корицу для похудения вы быстрее избавитесь от лишних килограммов. Если вас заинтересовала эта новость, то можете приготовить настой по этому рецепту.

Ингредиенты:

1 л воды

1 палочка корицы

5 лавровых листьев

Приготовление:

Приготовить этот чай или, скорее, настой из лаврового листа и корицы очень просто. Вы просто кипятите литр воды с корицей и лавровыми листьями. Кипятите в течение 15 мин, затем снимите с плиты и остудите.

Принимать этот настой нужно по одной чашке в день, натощак. Как показывает опыт, за короткое время в обхвате можно потерять до 7 см. А все благодаря тем замечательным свойствам, которыми обладает этот чай, прежде всего он влияет на работу пищеварительной системы. Причем эти свойства ему придают как лавровый лист, так и корица.

Противопоказания для приема чая из корицы и лавровых листьев: беременность, кормление грудью, возраст до 6 лет, заболевания толстого кишечника, болезнь Крона, печеночная недостаточность.

Знание побочных эффектов и противопоказаний к применению чая из корицы и лавровых листьев поможет избежать осложнений со здоровьем. Помните, что перед приемом любых травяных настоев, в том числе из корицы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100