Омолаживающие упражнения Гейши

Хотите оставаться молодой, стройной и здоровой ? Вот несколько простейших упражнений из арсенала гейш, которые позволят вам долгие годы оставаться в отличной форме как внешне, так и внутренне.

Комплекс упражнений «Начало радостного дня»

Выполняйте упражнения, едва проснувшись, в постели.

Потрите ладони друг о друга, пока они не согреются. Затем закройте ими глаза. Почувствуйте, как тепло рук передается вашим глазам.

Сожмите руки в кулаки, потрите друг о друга до согревания. Затем проведите костяшками пальцев по бровям – от переносицы к вискам.- 3 раза

Поверните голову направо насколько можете . 10 секунд удерживайте расфокусированный взгляд в этом направлении. Тоже самое налево. – 3 раза

Положите голову на затылок и сделайте три полных круга глазами. Постарайтесь максимально задействовать не внутренние мышцы глаз, а мышцы вокруг глаз.

Подушечками пальцев постучите по нижней челюсти, двигаясь от уха к подбородку. Затем поднимитесь по скулам, двигаясь по направлению ко рту, затем вокруг рта, от переносицы вокруг глаз и по лбу от центра к вискам.

Закройте рот и проведите языком по внешней стороне нижних зубов, затем по внутренней. Потом также по верхним зубам. – 5раз.

Постучите зубами так, чтобы десны вибрировали – 10 раз

Большим и указательным пальцем помассируйте уши сверху вниз. – 5раз

Разведите и сожмите пальцы рук так, чтобы кисти выглядели как лапа животного. Затем с нажимом помассируйте такими кистями голову ото лба к затылку.

Напряженными ладонями надавливайте на затылок – 10-15 раз

Внутренней поверхностью кулака слегка постучите по грудной клетке – 10 раз

Сядьте и в течение 30 секунд растирайте область поясницы и почек.

Положите руки на колени. Вращательными движениями массируйте колени – 30 секунд

Тщательно разотрите каждую стопу обеими руками.

Теперь ваше тело проснулось.

Можно выполнить еще два упражнения из утренней программы гейш.

«Золотая рыбка».

Лягте на спину, вытянув руки . Ноги прямые, плотно прижаты к полу. Носки на себя, пятки упираются в пол. Тянитесь ногами в одну сторону, а руками в другую. При этом старайтесь вибрировать и трястись всем телом, словно рыбка, выпрыгнувшая на берег.

Ежедневное выполнение этого упражнения регулирует работу всех органов и систем, приводит в порядок позвоночник, нормализует кровообращение.

Упражнение для здоровых вен и капилляров.

Лягте на спину. Под шею положите скатанное в валик полотенце или подушку так, чтобы под шеей была удобная опора. Поднимите вверх прямые руки и ноги. Стопы тяните на себя. Выровняйте дыхание и начинайте мелко трясти кистями и стопами так, чтобы вибрация переходила по ногам и рукам на тело. Старайтесь не сгибать ноги в коленях и постепенно увеличивайте темп.

Это упражнение разгоняет кровь, препятствует ее застою, что благоприятно сказывается на венах и органах малого таза. Кроме того, оно поможет вам приобрести красивый и здоровый цвет лица.

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Евгения Примак