Десять способов приумножить красоту с помощью пищевой соды

Так что же делает соду и красоту идеальной парой? У соды есть много волшебных свойств, о которых Вы, возможно, раньше не знали, но которые сделают Вас ещё немного красивее. Итак, читаем дальше и узнаём много нового про старый, пищевой ингредиент.

1. Элементарно - Скраб! Просто смешайте молотую овсянку и пищевую соду, и вы получите идеальный питательный и освежающий скраб для лица и тела. Подобный скраб сделает Вашу кожу нежной и мягкой. Для приготовления скраба нужно приготовить пасту из трех частей соды, одной части воды и одной части молотой овсянки. Полученной пастой мягко проводим по телу круговыми движениями, затем смываем всё теплой водой. Эта процедура позволит очищать кожу от мертвых клеток, отшелушивать её, благодаря чему, кожа будет выглядеть гладкой, сияющей и бархатистой.

2. Сода - прекрасное начало процедуры маникюра. Обмакните во влажную соду либо пилочку с острым концом, либо специальную плотную кисточку, и аккуратно вычистите загрязнения под ногтями и вокруг кутикулы. Затем, приготовьте пасту из трех частей соды и одной части воды, и нежно, круговыми движениями вотрите её в кожу рук, включая пальцы, для того, чтобы отшелушить мертвые клетки и сделать кожу рук гладкой, чистой и шелковистой. Затем, ополосните руки теплой водой и приступайте к дальнейшим действиям.

3. Используйте соду для смягчения мозолей и натёртостей, а также для процедуры педикюра. Во-первых, для смягчения и удаления мозолей, а также наросших пяток, нужно некоторое время подержать ноги в следующей ванной: в тазик для ног наливаем теплую воду, добавляем две столовые ложки соды, и также несколько капель эфирного масла лаванды. Можно взять такой тазик в комнату, включить телевизор и просто расслабиться где-то на полчаса (если вода начнёт остывать, можно подливать по чуть-чуть горячую воду). После размягчения кожи в содово-лавандовой ванне, нужно обязательно «отскрабить» ноги при помощи вот такого скраба: три части пищевой соды, одна часть воды и одна часть коричневого тростникового сахара. Круговыми движениями вотрите скраб в кожу ног, а затем, сполоснув их теплой водой, оберните мягким, тёплым полотенцем и посидите так ещё 5-10 минут. Это настоящее наслаждение!

4. Сода и Ваш любимый шампунь - большие друзья! Для более тщательного очищения волос (например, после тяжелых физических нагрузок на открытом, пыльном воздухе), ополосните голову шампунем с четвертью от его количества соды. Просто смешайте на ладони соду и шампунь. После тщательного ополаскивания, Вы заметите, как искрятся чистотой Ваши волосы.

5. Используем соду в качестве дезодоранта. Смешайте 4 столовых ложки соды с примерно 10-ю каплями Вашего любимого эфирного масла. Можно просто переложить смесь в пластиковый контейнер для минеральной косметики, и повторно наносить её в течение дня, например, после посещения спортзала, при помощи кисти Кабуки.

6. Сода - прекрасное средство для расслабляющей ванны! После напряженного рабочего дня, или тяжелых силовых занятий в спортзале, так хочется принять очищающую и расслабляющую тело ванну. Нет ничего проще, ведь у Вас наверняка на кухне есть пищевая сода! Наливаем полную ванную тёплой воды и высыпаем в неё полчашки соды. В данном случае, сода нейтрализует кислоту, выработанную за день кожей, а также помогает смыть с неё жир и пот. Сода и теплая вода действуют на кожу успокаивающе. Вместе, они снимают раздражения, смягчают, и убирают негативное воздействие окружающей среды, например, небольших солнечных ожогов.

7. Отбеливаем зубы при помощи соды. Есть один быстрый и действенный способ сделать зубы белоснежными. Для этого не всегда нужно бежать к стоматологу. Попробуйте насыпать немного соды в ладонь, окуните в неё влажную зубную щетку и тщательно обработайте зубы. После этого, прополоскайте рот и вновь почистите зубы, но уже с зубной пастой.

А ещё, Вы, наверное, не раз видели в магазинах специальные средства-ополаскиватели для противогрибковой дезинфекции рта. Но у нас не всегда есть средства, либо время, чтобы сходить в магазин и купить такое средство. Откроем небольшой секрет: подобное средство можно всегда приготовить дома, и буквально за одну минут. Просто налейте стакан теплой воды и добавьте в него чайную ложку пищевой соды. Для более «продвинутых» домашних косметологов, мы можем посоветовать добавить в этот раствор смесь из 10 капель Полисорбата 20 и 10 капель эфирного масла мяты перечной или эвкалипта лимонного. Тогда у Вас получится прекрасное противогрибковое и антибактериальное средство для полости рта. Это же полоскание помогает при бактериальных заболеваниях носоглотки.

8. Сода помогает при точечном лечении акне. Чтобы быстро подсушить «свежее воспаление» на коже, нужно сделать пасту из соды и воды, добавив в неё буквально 1-2 капли эфирного масла чайного дерева или мануки. Затем, нанесите пасту на область воспаления, чтобы она засохла. Желательно подержать пасту на лице около часа, затем аккуратно смыть. В течение дня процедуру можно повторить. Поверьте, с помощью этого рецепта воспаления высыхают и исчезают, как по-волшебству!

9. Умываемся вместе с содой. Очищение лица при помощи покупных скрабов позволяет отшелушивать мертвые клетки кожи, и делать её более свежей и помолодевшей. Но часто бывает, что скраб оказывается слишком грубым для нежной или раздраженной кожи, и только усиливает негативную реакцию. Мы хотим предложить Вам следующий рецепт для мягкого скрабирования и антибактериального очищения кожи (можно им пользоваться при акне): • одна столовая ложка органического меда • одна чайная ложка пищевой соды Перемешать эти компоненты в одну плотную пасту, взять небольшое количество на ладонь и круговыми движениями, нежно, без сильных нажатий, помассировать лицо (желательно, по массажным линиям, чтобы польза была двойной). Подождать одну минуту и смыть пасту теплой водой. Это средство является и очищающим, и антибактериальным, и снимающим раздражения от угревых воспалений. Единственное, Вы должны быть уверенными, что у Вас нет аллергии на мёд.

10. Ну, и последнее, что несомненно важно для того, чтобы быть красивыми и счастливыми, это спокойное состояние нашего желудка. Повышенная кислотность желудка, изжога, газообразование и другие проблемы «внутри нас» часто влияют на наше внешнее состояние. Для того, чтобы нейтрализовать желудочную кислоту, понизить газообразование и устранить другие проблемы (например, легкое пищевое отравление), просто добавьте чайную ложку соды в стакан теплой воды, и выпейте.

Не правда ли интересно? А сколько ещё приятного и неизведанного таится в, казалось бы, простых и привычных вещах, которые нас окружают.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова