Практика поднятия самооценки "Королева Красоты"

Эта интересная практика способна научить управлять восприятием себя. Для женщины очень важно то, как она выглядит и как её воспринимают окружающие. Женщина должна быть красива, причём должна быть уникальна красива, а не как все, а это зависит напрямую от того, как женщина воспринимает себя.

Итак, практика «Королева Красоты»:

Представьте образ самой красивой женщины - королевы красоты. Войдите в него. Ощутите на себе все восхищенные взгляды, почувствуйте себя самой-самой, просто идеальной. Будьте той женщиной, перед которой склоняются мужчины и борются за неё. 10 минут побудьте ей, желательно это делать в общественном месте, наблюдая за реакцией окружающих.

После того, как Вы побыли королевой красоты, представьте себя некрасивой, никчёмной, никому не нужной. Вспомните все комплексы свои. Войдите в этот образ минут на 5-10, и понаблюдайте за реакцией окружающих. И так нужно проделать несколько раз. Сначала быть королевой красоты, потом страшилкой. В конце вы должны почувствовать легкость, радость и веселье.

В итоге вы должны осознать:

Что эти образы легко менять.

Что восприятие Вас окружающими зависит от того, как вы сами воспринимаете себя.

Что образ того, как вы выглядите, это всего лишь маска, а не вы сами.. И её можно менять в зависимости от ситуации.

После этой практики приходит состояние устойчивой самооценки, в котором очень легко и приятно менять свои образы в гардеробе и макияже, приходит желание заниматься собой, причём это делается в очень творческом настроении. Проблема внешности перестаёт быть важной и появляется понимание, что ты можешь выглядеть, как ты захочешь. Энергия, которая высвободилась после решения этой проблемы, направляется на другие важные аспекты.

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Алевтина Мармеладова