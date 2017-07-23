Самые эффективные рецепты омолаживающих масок для лица

Маски для лица - это самое эффективное средство в борьбе за молодую, сияющую и красивую кожу. Они способны оказать поистине потрясающий эффект при грамотном и регулярном применении.

Маска из календулы.

1 ст.л. детской присыпки смешать с настойкой календулы до образования густой массы. Маску нанести на лицо на 15 минут. По окончании процедуры аккуратно снять маску влажным ватным тампоном.

Маска из земляники (клубники).

3-5 ягод размять прямо на коже лица. Распределить равномерно. Оставить на 5-10 минут. После окончания процедуры смыть водой комнатной температуры.

Маска особенно полезна после посещения солярия или долгого пребывания на солнце.

Чайная маска.

3 ст.л. зеленого чая растереть в порошок, добавить 2 ч.л. крахмала, 2 ст.л. кефира и 0,5 ч.л. оливкового масла. Хорошо перемешать.Полученную смесь нанести на лицо на 10-15 мин. По прошествии времени смыть маску теплой водой.

Зеленый чай укрепит стенки сосудов, кефир способствует повышению эластичности кожи лица, оливковое масло смягчит, а крахмал очистит поры.

Маска с алоэ и лимоном.

Смешать 1 ч.л. сока алоэ со взбитым белком ( предварительно охладите) 1 яйца и соком 1 лимона. Нанести маску на лицо. После высыхания первого слоя нанести ещё один и оставить на 15 мин. Снять маску тампоном, смоченным в теплой воде. Сполоснуть лицо прохладной водой.

Такая маска отбеливает и разглаживает морщинки.

Маска «Всё под рукой».

Внимание! Содержит мед. Проверьте кожу на аллергическую реакцию.

Большой лист алоэ измельчить в кашицу, добавить 1 ч.л. меда и 1 ст.л. молока. Смесь взбить и нанести на лицо. Через 20 мин. смыть теплой водой.

Маска из картофельного пюре.

2 ст.л. картофельного пюре без масла остудить до чуть теплого состояния и нанести на лицо. Через 20 минут смыть теплой водой.

Такая маска снимает следы усталости и разглаживает морщины.

Маска из горчицы.

1 ч.л. сухой горчицы развести 2 ч.л. растительного масла. Хорошо перемешать. Нанести маску на лицо на 5-6 минут. Лицо не должно быть распаренным ! Смыть теплой водой.

Маска из овсяных хлопьев.

2 ст.л. овсяных хлопьев замочить в теплом молоке, добавить 0,5 ч.л. меда. Перемешать. Нанести на лицо на 20 мин.

Маску смыть теплой водой и протереть кожу растительным маслом.

После применения любой омолаживающей маски в домашних условиях, полезно ополаскивать лицо отваром из петрушки (свежей или сухой - не важно).

Кроме того, заморозьте отвар в форме для льда и протирайте кожу лица вместо лосьона утром и вечером.

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Алевтина Мармеладова