9 природных ароматов, способных изменить настроение

Натуральные ароматизаторы и эфирные масла растений и цветов давно известны своими полезными свойствами. Сами по себе или в композиции ароматы могут изменять наше физическое или эмоциональное состояние. Предлагаем вам подробнее узнать о чудесах, на которые они способны.

Лаванда

Быстро восстановиться после пережитого стресса помогает масло лаванды. Аромат со свежими цветочными нотками снижает беспокойство, способствует расслаблению нервной системы.

Сочетание в композиции: лаванда, лимон, апельсин, бергамот, ромашка, пачули, ваниль, иланг-иланг.

Ладан

Из этого дерева добывают смолу, обладающую удивительными свойствами. Аромат эфирного масла ладана помогает устранить состояние тревоги, страха, даёт ощущение внутреннего покоя.

Сочетание в композиции: ладан, ромашка (римская), кедр, жасмин, нероли, лаванда, пачули, роза, сандаловое дерево.

Бергамот

Бергамот удивительное растение, плоды которого похожи на груши, но на самом деле родственны апельсинам. Аромат бергамотового масла — терпкий, таинственный, с лёгким пряным тоном — создаёт ощущение праздника и помогает справиться с печальным настроением.

Сочетание в композиции: бергамот, лаванда, ромашка (римская), шалфей, ладан, грейпфрут, лимон, жасмин, сандал.

Розмарин

Лучшее средство от усталости — позволить себе отдохнуть, но это не всегда удаётся. На некоторое время восстановить силы поможет аромат розмарина. Свежий и пряный запах активизирует нервную систему, улучшает работоспособность.

Сочетание в композиции: розмарин, базилик, бергамот, имбирь, лимон, жасмин, грейпфрут, пачули.

Ромашка (римская)

Аромат римской ромашки — тёплый, сладковатый, травянистый, с яблочными нотами.Освобождает от волнения и раздражительности, улучшает качество сна, делая его более глубоким и спокойным.

Сочетание в композиции: ромашка (римская), лаванда, мандарин, сандаловое дерево.

Грейпфрут

Аромат грейпфрута активизирует работу мозга, поднимает настроение, вселяет оптимизм и придаёт уверенности в себе, а также способствует успешным деловым контактам.

Сочетание в композиции: грейпфрут, бергамот, кипарис, жасмин, апельсин, розмарин.

Роза

Аромат розы помогает устранить чувство скованности, замкнутость. Способствует внутренней гармонии, положительному восприятию себя и окружающих, раскрывает эмоции, придаёт им большую глубину.

Сочетание в композиции: роза, ромашка (римская), бергамот, шалфей, ладан.

Базилик

Если предстоит работа, связанная с запоминанием большого количества информации, то лучше всего использовать такой аромат, как базилик. Эфирное масло базилика — прекрасное средство, улучшающее память.

Сочетание в композиции: базилик, кипарис, лимон, мята, розмарин.

Иланг-иланг

Масло иланг-иланг называют эфирным маслом любви, усиливающим сексуальную привлекательность. Его аромат очень активный афродизиак, символизирующий нежность, тепло, силу, интуитивную чувственность.

Сочетание в композиции: иланг-иланг, шалфей, жасмин, пачули, роза, сандаловое дерево, ваниль.

В существующем разнообразии ароматов, возможно, вы найдёте свой — который вызывает у вас самые положительные ассоциации. Главное, при работе с ароматами соблюдать умеренность, не делать слишком концентрированных растворов и не вдыхать их слишком часто. А также не стоит забывать, что ароматерапия является только вспомогательным средством коррекции эмоций.

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Валентина Соломатина