Диета на трёх продуктах

Плюсы:

1) Дает очень хорошие отвесы — за неделю 3-6 кг.

2) Кожа лица через четыре-пять дней становится ощутимо чище.

3) Не нужно тратить много средств, времени и сил на приготовление необходимой еды.

4) Довольно сытная и при этом организм чувствует себя «легко».

5) Достаточно сбалансированная.

Минусы:

1) Подойдет тем, кто любит яблоки, творог и овсянку. Остальным она может сильно наскучить через 2-3 дня, так как однообразная

2) Постная овсянка (то есть без молока, сахара и соли) идет тяжело.

Итак:

Эта диета разрешает употребление трех продуктов (овсянка, творог и яблоки), которые при совмещении в рационе дают результат, а также приносят пользу организму. Все дело в том, что эти три продукта эффективны для похудения: овсянка поставляет клетчатку, способствуя нормализации деятельности кишечника; и сложные углеводы, которые надолго обеспечивают ощущение сытости; яблоки — источник витаминов и минералов. Они также богаты пектинами (растворимые пищевые волокна), которые способствуют очищению организма, в том числе эффективно выводят холестерин. А в твороге можно найти нужные организму жирные кислоты и легкоусвояемые белки. Присутствие творога в рационе диеты будет гарантией того, что мышцы не потеряют своей упругости, а лишние килограммы тем временем исчезают. Творог для диеты нужно брать нежирный (не более 4%)

Меню на каждый день.

Завтрак: 1 тарелка овсянки (можно использовать овсяные хлопья быстрого приготовления). 2 яблока.

Обед: 1 тарелка овсянки (можно использовать овсяные хлопья быстрого приготовления). В овсянку можно добавить 1 чайную ложку мёда или сахара. 3 яблока. 100 г творога.

Ужин: 4 яблока. 200 г творога.

В течение дня разрешается пить травяные настои, воду без газа, чаи.

Чем можно разнообразить:

Через каждые три дня дополнительно к меню можно съедать до 300 грамм овощей. Т.е. 3 дня просидели на диете, и на 4 можете позволить себе скушать 300 г любых овощей на ваш выбор, но при этом еще и кушать то, что в меню указано. Советуем овощи съедать на полдник, т.е. после обеда, но до ужина.

Полезно еще добавить стакан нежирного молока (или кисломолочный напиток) в рацион.

Причем диету полезно соблюдать не только для снижения веса, но и использовать в качестве разгрузочной диеты для организма.

Продолжительность такой диеты — от 7 до 10 дней. Через месяц диету можно повторить.

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Валентина Соломатина