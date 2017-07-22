Овсянка - сильнейший жиросжигатель

Эффект похудения 5-7 кг за неделю. Результаты впечатляют и мотивируют на новые подвиги.

Польза от употреблении овса в том, что в его составе есть сложные углеводы, которые, как известно, являются отличным источником энергии.

Перед тем, как вы приступите к овсяной диете для похудения рекомендуется провести очищение с помощью риса.

Для этого нужно замочить 4 ст. ложки риса в 1 литре воды и оставить на ночь. Утром рис надо будет варить в течении часа на тихом огне, в результате чего должен получиться "кисель". Его следует выпить и в следующие 5 часов пить и есть запрещается. Далее питание возобновляется, но за 5 часов до сна оно должно снова прекратиться и в рационе остается только обычная вода. В этот очищающий день можно питаться любыми продуктами, но жирное, мучное и сладкое нужно избегать.

После того как вы провели очищение, можно перейти к овсяной диете. Принцип - ваш завтрак, обед, полдник и ужин - это только овсяная каша, но между приемами пищи разрешается употребление фруктов или овощей (яблоки, сливы, вишня, клубника, капуста, морковь, помидоры, огурцы и т.д.) Картофель, бананы, виноград в рацион включать не стоит. Позволить себе попить вы можете только спустя 1,5 часа после употребления овсяной каши. Соль, сахар и масло в овсяной диете не разрешены.

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Мария Зимина