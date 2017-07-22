Яблочный уксус для красоты волос

Ни от одного покупного бальзама ты не получишь такого эффекта, как от самого обычного яблочного уксуса.

Яблочный уксус оказывает следующее влияние на волосы:

- питает локоны;

- придает прядям блеск, мягкость и шелковистость;

- делает их гладкими;

- укрепляет;

- ускоряет рост;

- избавляет от перхоти и зуда;

- удаляет лишний жир;

- делает локоны густыми и крепкими;

- предупреждает ломкость и сечение прядей;

- облегчает расчесывание и укладывание в прическу;

- придает прядям насыщенный цвет;

- смывает остатки лака;

- восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи головы;

- предотвращает электризацию;

- регенерирует поврежденную химическими процедурами структуру прядей.

Главное условие применения яблочного уксуса для оздоровления волос - использовать только натуральный продукт. Можно также взять виноградный, и даже малиновый уксус, но они стоят дороже яблочного. «Столовый» уксус не подойдет - он получен химическим путем, а не из натурального сырья.

Применение:

1. Возьми кастрюльку или небольшой тазик (объемом примерно 1 литр), налей прохладной воды и добавь 1 столовую ложку уксуса (не увеличивай количество уксуса на литр воды, иначе на волосах может остаться запах). Если ты всё же боишься, что волосы будут неприятно пахнуть, можешь добавить в воду несколько капель эфирного масла. Самое полезное для волос - масло иланг-иланга.

2. После мытья головы ополосни волосы водой с уксусом. Смывать воду с уксусом не надо. На влажных волосах может чувствоваться слабый запах уксуса, но после того как волосы высохнут, запаха не останется.

3. После полоскания волос, выжми их и заверни в полотенце. Когда они чуть подсохнут, сними полотенце, расчеши и высуши без использования фена.

Если ты желаешь иметь здоровые волосы, яблочный уксус поможет тебе улучшить их состояние. Уже после 2-3 применений этого средства ты заметишь результат

Важно: осторожно, возможны аллергические реакции!

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Мария Зимина