Яблочный уксус для красоты волос
Ни от одного покупного бальзама ты не получишь такого эффекта, как от самого обычного яблочного уксуса.
Яблочный уксус оказывает следующее влияние на волосы:
- питает локоны;
- придает прядям блеск, мягкость и шелковистость;
- делает их гладкими;
- укрепляет;
- ускоряет рост;
- избавляет от перхоти и зуда;
- удаляет лишний жир;
- делает локоны густыми и крепкими;
- предупреждает ломкость и сечение прядей;
- облегчает расчесывание и укладывание в прическу;
- придает прядям насыщенный цвет;
- смывает остатки лака;
- восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи головы;
- предотвращает электризацию;
- регенерирует поврежденную химическими процедурами структуру прядей.
Главное условие применения яблочного уксуса для оздоровления волос - использовать только натуральный продукт. Можно также взять виноградный, и даже малиновый уксус, но они стоят дороже яблочного. «Столовый» уксус не подойдет - он получен химическим путем, а не из натурального сырья.
Применение:
1. Возьми кастрюльку или небольшой тазик (объемом примерно 1 литр), налей прохладной воды и добавь 1 столовую ложку уксуса (не увеличивай количество уксуса на литр воды, иначе на волосах может остаться запах). Если ты всё же боишься, что волосы будут неприятно пахнуть, можешь добавить в воду несколько капель эфирного масла. Самое полезное для волос - масло иланг-иланга.
2. После мытья головы ополосни волосы водой с уксусом. Смывать воду с уксусом не надо. На влажных волосах может чувствоваться слабый запах уксуса, но после того как волосы высохнут, запаха не останется.
3. После полоскания волос, выжми их и заверни в полотенце. Когда они чуть подсохнут, сними полотенце, расчеши и высуши без использования фена.
Если ты желаешь иметь здоровые волосы, яблочный уксус поможет тебе улучшить их состояние. Уже после 2-3 применений этого средства ты заметишь результат
Важно: осторожно, возможны аллергические реакции!
Мария Зимина