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Яблочный уксус для красоты волос

Яблочный уксус для красоты волос. 13437.jpeg

Ни от одного покупного бальзама ты не получишь такого эффекта, как от самого обычного яблочного уксуса.

Яблочный уксус оказывает следующее влияние на волосы:

- питает локоны;

- придает прядям блеск, мягкость и шелковистость;

- делает их гладкими;

- укрепляет;

- ускоряет рост;

- избавляет от перхоти и зуда;

- удаляет лишний жир;

- делает локоны густыми и крепкими;

- предупреждает ломкость и сечение прядей;

- облегчает расчесывание и укладывание в прическу;

- придает прядям насыщенный цвет;

- смывает остатки лака;

- восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи головы;

- предотвращает электризацию;

- регенерирует поврежденную химическими процедурами структуру прядей.

Главное условие применения яблочного уксуса для оздоровления волос - использовать только натуральный продукт. Можно также взять виноградный, и даже малиновый уксус, но они стоят дороже яблочного. «Столовый» уксус не подойдет - он получен химическим путем, а не из натурального сырья.

Применение:

1. Возьми кастрюльку или небольшой тазик (объемом примерно 1 литр), налей прохладной воды и добавь 1 столовую ложку уксуса (не увеличивай количество уксуса на литр воды, иначе на волосах может остаться запах). Если ты всё же боишься, что волосы будут неприятно пахнуть, можешь добавить в воду несколько капель эфирного масла. Самое полезное для волос - масло иланг-иланга.

2. После мытья головы ополосни волосы водой с уксусом. Смывать воду с уксусом не надо. На влажных волосах может чувствоваться слабый запах уксуса, но после того как волосы высохнут, запаха не останется.

3. После полоскания волос, выжми их и заверни в полотенце. Когда они чуть подсохнут, сними полотенце, расчеши и высуши без использования фена.

Если ты желаешь иметь здоровые волосы, яблочный уксус поможет тебе улучшить их состояние. Уже после 2-3 применений этого средства ты заметишь результат

Важно: осторожно, возможны аллергические реакции!

 

Мария Зимина
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