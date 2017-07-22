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Женский мир

Польза чая для волос

Вместо магазинных препаратов и масок для восстановления и питания локонов можно использовать домашние самодельные составы, чай для волос станет самым простым и полезным ингредиентом для создания разнообразных бальзамов и прочих средств ухода.

 Кондиционер из зеленого чая

1 ст. ложку зеленого чая заливаем 2-я стаканами кипятка и оставляем на 30 минут настаиваться. После этого процеживаем чай и ополаскиваем им чистые волосы. Смывать не надо. Кондиционер для волос из зеленого чая придаст мягкость, шелковистость и блеск.

Чай от выпадения волос

Крепкий настой чая втираем в корни волос каждый вечер, в течение 10 дней. Этот рецепт не только предотвратит выпадение волос, но еще и будет стимулировать их рост.

Ополаскиватель для жирных волос из черного чая

Еще один замечательный чайный рецепт поможет нормализовать работу сальных желез.

1 стакан крепкого черного чая смешиваем с 1 стаканом настоя коры дуба. Этой смесью ополаскиваем чистые волосы, но не смываем. Этот рецепт подойдет тем, у кого темные волосы, так как они могут немного окраситься.

Черный чай - отличное средство для укладки волос 

2 ст. ложки черного чая заливаем 1 стаканом кипятка. Готовой процеженной смесью смачиваем волосы перед тем как накрутить бигуди, или перед укладкой волос, и тогда прическа будет держаться гораздо дольше.

 

 

Валентина Соломатина
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