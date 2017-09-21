Четыре упражнения для тонкой талии

Для того что бы талия стала осиной, вам необходимо максимально воздействовать на эту область. То есть выполнять упражнения, которые позволят за короткий промежуток времени сделать вашу талию тонкой и привлекательной.

1. Сядьте на спину, упритесь локтями и согните колени под углом 90 градусов. Затем приподнимите и выпрямите ноги, медленно выпрямив руки вперед. Согнитесь немного вперед и вернитесь в предыдущее положение. Повторите это движение 20 раз.

2. Сядьте у стены, подложив под себя полотенце; колени и спина согнуты, ладони на полу. Теперь напрягите живот, потяните колени на себя и выпрямите ноги вверх. Потяните ноги на себя и обратно 10 раз. Выполните упражнение в 3 подхода.

3. Лягте на бок, выпрямите ноги, удерживая между ними полотенце; облокотитесь левой рукой, выпрямив правую вдоль тела. Затем выпрямите тело, приподняв бедра; задержитесь на пару секунд и опуститесь. Выполните упражнение по 10 раз с каждой стороны.

4. Лягте на спину, подложив полотенце под поясницу; колени согнуты, руки по бокам. Теперь закиньте правую ногу на левое колено и приподнимите носок левой ноги. Затем напрягите живот и поднимите бедра как можно выше. Опуститесь и повторите упражнение по 10 раз с каждой ноги.

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Александра Дроздова