Маски для век

Маски уменьшают отечность век, смягчают и успокаивают кожу вокруг глаз и снимают их усталость.

Маски снимать надо через 15 минут, протрите кожу специальным тоником для глаз. Затем нанесите легкими круговыми движениями крем для ухода за кожей вокруг глаз.

- Очень хорошо снимает усталость глаз и припухлость век простая маска из творога, желательно домашнего изготовления, а также маска из тертой сырой картофелины, яблок или свежих огурцов.

- Смешайте 1 чайную ложку цветков липы, василька, зелени петрушки, добавьте столовую ложку сметаны и нанесите полученную смесь на закрытые глаза, накрыв влажными (ватными) тампонами.

- 1 чайную ложку свежей зелени петрушки смешать с 2 чайными ложками сметаны.

- По 2 чайные ложки сырого натертого картофеля, муки и сырого молока — все хорошо перемешать и положить на закрытые глаза, накрыв влажными (ватными) тампонами. Снять маску через 15 минут.

- 1/2 стакана мелко нарезанной кожуры огурца залить 1/2 стакана крутого кипятка, настоять в течение 30-40 минут, процедить, добавить 1/2 чайной ложки пищевой соды, тщательно размешать. Снять маску через 15 минут.

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Валентина Соломатина