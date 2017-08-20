Лучшие пять способов разгрузочных дней

Разгрузочные дни - прекрасная возможность очистить организм и избавиться от нескольких лишних килограммов. Их следует проводить 1-2 раза в неделю, при таком режиме они помогут нормализовать обмен веществ, вывести из организма шлаки и токсины без вреда для здоровья.

1. Овощной разгрузочный день

1,5-2 килограмма свежих овощей (морковь, огурцы, капуста, свекла, кабачки, зелень) употребить в течение дня в виде салатов, с добавлением в каждую порцию салата 5 грамм подсолнечного или оливкового масла. Из напитков следует отдать предпочтение зеленому чаю. Калорийность - около 700 ккал.

2. Фруктовый разгрузочный день

1,5-2 килограмма свежих фруктов (яблоки, апельсины, ягоды, слива, персики и др.) употребить в течение дня, разделив на 5-6 приемов пищи. Калорийность - в зависимости от выбранных вами фруктов.

3. Молочные разгрузочные дни

1-й вариант: 1,5-2 литра кефира с низким содержанием жира употребить в течение дня, разделив на шесть-восемь приемов. Калорийность - приблизительно 450-500 ккал.

2-й вариант: 1,5-2 литра простокваши или ряженки употребить в течение дня, разделив на шесть-восемь приемов. Калорийность - приблизительно 450-500 ккал.

3-й вариант: 500 грамм творога и 200 грамм любых сухофруктов употребить в течение дня, разделив на пять-шесть приемов пищи. Калорийность - от 1000 до 1500 ккал в зависимости от выбранных вами сухофруктов.

4. Картофельный разгрузочный день

300 грамм печеного картофеля со сметаной следует употребить в течение дня, разделив на 4-5 приемов пищи. Калорийность - 150-200 ккал.

5. Разгрузочный день на овсяной каше

750-800 грамм овсяной каши приготовленной на воде, 2-3 стакана целебного отвара шиповника употребить в течение дня, разделив на 3-4 приема пищи. Калорийность - около 120-130 ккал.

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Алевтина Мармеладова