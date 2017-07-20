Идеальные ноги за 3 минуты

Хотите носить мини-юбки и короткие облегающие платья? Начните выполнять эти упражнения каждый день, и совсем скоро ваши ноги станут идеально стройными.

Упражнение 1

Бег на месте с высоким подниманием колен. Выполняйте в течение 1 минуты в максимально энергичном темпе. Старайтесь поднимать ноги как можно выше.

Упражнение 2

Приседания с прыжком. Ваша задача - сделать глубокое приседание и вернуться в исходное положение, высоко подпрыгнув. Главное - приседать как можно быстрее, не забывая держать спину прямо. Время выполнения - 1 минута.

Упражнение 3

Сядьте на пол, широко расставьте ноги и начинайте выполнять поочередные наклоны к правой и левой ноге. Наклоняйтесь как можно ниже, каждый раз пытаясь коснуться колена грудью. Время выполнения - 1 минута.

Включите эти упражнения в свою ежедневную тренировку, и уже через несколько месяцев ваши ноги будут выглядеть безупречно.

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Мария Зимина