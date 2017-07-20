Маска, убирающая следы усталости и морщинки
Все необходимые ингредиенты маски легкодоступны и дорогими их не назовёшь. Она удалит все следы усталости и морщины, а также увлажнит ваше лицо, а кожа станет более упругой.
Ингредиенты:
1 столовая ложка сметаны;
5 столовых ложек морковного сока;
1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
Тщательно растворите 1 столовую ложку кукурузного крахмала в половине стакана воды.
Добавьте 100 мл кипяченой воды, и варите на слабом огне, пока смесь не загустеет в однородную массу.
Затем дайте ей немного остыть, а после добавьте сметану и морковный сок.
Размешайте все как следует.
Очистите лицо и нанесите получившуюся смесь. Оставьте на 25-30 минут.
Теперь хорошо промойте лицо теплой водой и нанесите ваш обычный питательный крем. Оставшуюся часть маски нужно хранить в холодильнике.
Для лучших результатов наносите маску на протяжении трех дней подряд.
Валентина Соломатина