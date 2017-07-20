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Женский мир

Маска, убирающая следы усталости и морщинки

Все необходимые ингредиенты маски легкодоступны и дорогими их не назовёшь. Она удалит все следы усталости и морщины, а также увлажнит ваше лицо, а кожа станет более упругой. 

Ингредиенты: 

1 столовая ложка сметаны;

5 столовых ложек морковного сока;

1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Тщательно растворите 1 столовую ложку кукурузного крахмала в половине стакана воды.

Добавьте 100 мл кипяченой воды, и варите на слабом огне, пока смесь не загустеет в однородную массу.

Затем дайте ей немного остыть, а после добавьте сметану и морковный сок.

Размешайте все как следует.

Очистите лицо и нанесите получившуюся смесь. Оставьте на 25-30 минут.

Теперь хорошо промойте лицо теплой водой и нанесите ваш обычный питательный крем. Оставшуюся часть маски нужно хранить в холодильнике. 

Для лучших результатов наносите маску на протяжении трех дней подряд.

 

Валентина Соломатина
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