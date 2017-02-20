Правильные маски для волос

Ни для кого не секрет, что волосы – это предмет гордости любой женщины. Однако, красивая и здоровая от природы, из-за неправильного образа жизни, не самой лучшей экологии и отсутствия профилактических мер оздоровления, даже русская коса может стать лишь маленьким реденьким хвостиком. Сегодня мы рассмотрим маски из простейших компонентов, которые можно найти практически на каждой кухне: мед, яйца, горчица, дрожжи.

Маски на основе меда

Известный факт, что мед – это не только прекрасное дополнение к чаю, но и целая домашняя аптека в одной ложке.

Натуральные маски на основе меда подарят вашим волосам блеск, мягкость, укрепит ствол волоса и обогатит полезными веществами.

«Классическая»

Классическая маска – одна из самых популярных и простых, известных, наверное, каждой девушке.

Для приготовления нам понадобится всего-то:

4 ст.л. меда

6 ст.л. оливкового масла

Для данного рецепта лучше всего брать не очень густой мед. Однако, если на вашей кухне он стоит в баночке и уже засахарился – тогда растапливаем его на водяной бане. Добавляем оливковое масло и хорошенько перемешиваем. Вуаля, маска готова! Теперь наносим на кожу головы и корни, надеваем резиновую шапочку и через час смываем.

«Спасительница»

Плохая экология, постоянный стресс, недостаток сна и витаминов – вот все, что нужно, чтоб по утрам видеть на своей расческе частички вашей прекрасной шевелюры. Если данная проблема вам знакома, тогда предлагаем вам вооружиться:

5 ст.л. меда

6-7 ст.л. репейного масла

по 6 капель витамина А и Е (продается в любой аптеке и стоит около 30 рублей каждый)

Растапливаем все ингредиенты на водяной бане, тщательно перемешиваем и втираем в корни волос, массируем 2-3 минуты. Надеваем резиновую шапочку, укутываем в полотенце и ждем 40 минут.

Маски из яиц

Курины яйца – это настоящий кладезь аминокислот, витаминов группы А, В, В2, минеральных солей и лецитина. Маски на их основе – это отличное средство от перхоти, чрезмерной жирности и для ускорения роста волос.

Против жирности

Для приготовления данной маски нам понадобится:

яичные желтки – 2 шт

сок лимона – 1 ст.л.

репейное масло — 3 ст.л.

Все компоненты смешиваем при помощи венчика до образования однородной массы и втираем в кожу головы. Надеваем шапочку для купания и ждем 30 минут.

Применять такую маску необходимо 3 раза в неделю в течение месяца.

Против выпадения

Понадобится:

яичные желтки – 2 шт.

репейное масло – 4 ст.л.

мед – 2 ст.л.

коньяк – 1 ч.л.

дрожжи (сухие) – 1 ч.л.

Все компоненты смешиваются и растапливаются на водяной бане. Полученную массу втираем в корни волос и держим 40 минут. По истечению времени смываем теплой водой.

Маски из горчицы

Благодаря своему свойству «жжению», горчица стимулирует прилив крови к голове, что стимулирует рост волос. Хотите, чтоб скорость роста ваших волос достигала 3-4 см в месяц? Тогда предлагаем проделать вам курс из 17 масок в месяц!

Компоненты, необходимые для маски:

горчица — 2 ст.л.

горячая вода — 3ст.л.

яичные желтки — 2 ст.л.

оливковое масло — 1 ст.л.

сахар — 3 ч.л.

В керамической посуде смешиваем все ингредиенты. Полученную смесь необходимо наносить на проборы, стараясь минимально задевать корни волос. Первую процедуру стоит держать маску не более 10-15 минут, в последующие разы время можно увеличивать. Смывать прохладной водой без шампуня.

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Александра Дроздова