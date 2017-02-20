11 потрясающих свойств лимонной воды

Почему лимонная вода? Лимоны в изобилии содержат питательные вещества, в том числе витамин С, В-комплекс витаминов, кальций, железо, магний, калий и клетчатку. Интересный факт: они содержат больше калия, чем яблоки или виноград.

Если вы попробуете пить бокал лимонной воды каждое утро, эта привычка останется с вами навсегда, и ваш организм будет вам за это благодарен. Чтобы лимонный сок не оставался на эмали ваших зубов, важно разбавить его водой любой температуры, хотя рекомендуется теплой. Пейте лимонную воду первым делом утром, за 15–30 минут до завтрака. Это поможет вам в полной мере получить выгоды от лимонной воды, которые перечислены ниже.

Итак, рассказываем, что делает лимонная вода с организмом человека.

1. Уменьшает воспаление. Если вы пьете лимонную воду на регулярной основе, это уменьшит кислотность в организме, который является причиной болей. Она удаляет мочевую кислоту в суставах, которая является одной из основных причин воспаления.

2. Улучшает пищеварение. Лимонный сок не только способствует здоровому пищеварению, он ослабляет действие токсинов в желудочно-кишечном тракте. А это помогает облегчить симптомы расстройств желудка, таких как изжога, отрыжка, вздутие живота.

3. Помогает похудеть. Лимоны содержат пектины — волокна, которые помогают бороться с тягой к еде.

4. Очищает организм от токсинов. Лимонная вода помогает вымывать токсины из вашего организма путем повышения функции фермента, стимулирующего вашу печень.

5. Убирает пятна с кожи. Антиоксиданты в лимонном соке, помогают не только уменьшить пятна на коже, но и морщины тоже! Лимонный сок применяют также на шрамы и пигментные пятна, чтобы улучшить их внешний вид. Он помогает поддерживать блеск вашей кожи.

6. Стимулирует вашу иммунную систему. Витамин С — это «соединительные кабели» нашей иммунной системы, а в лимонном соке его много. Уровень витамина С в вашей системе является одним из первых факторов, который эксперты рекомендуют повысить в течение особенно стрессовых дней.

7. Отличный источник калия. Как уже упоминалось, лимоны содержат высокие уровни калия, что хорошо для здоровья сердца, а также головного мозга и нервной функции.

8. Освежает дыхание. Лимонная вода также помогает облегчить зубную боль и воспаление десен. Так как лимонная кислота может разрушить зубную эмаль, воздержитесь от чистки зубов перед тем как выпить ее.

9. Дает вам заряд энергии. Лимонный сок обеспечивает ваш организм энергией, когда он поступает в ваш пищеварительный тракт, а это помогает уменьшить беспокойство и депрессию. Даже запах лимонов имеет успокаивающее действие на нервную систему.

10. Помогает сократить потребление кофеина. Вы можете не поверить, пока не попробуете, но заменяя свой утренний кофе чашкой горячей лимонной воды, вы почувствуете эффект. Вы почувствуете прилив бодрости и на вторую половину дня. Кроме того, ваши нервы будут в порядке.

11. Помогает бороться с вирусными инфекциями. Теплая лимонная вода является наиболее эффективным способом уменьшить вирусные инфекций и последствия ангины. Кроме того, лимонный сок укрепит вашу иммунную систему, что поможет бороться со всеми инфекциями.

Сколько нужно пить лимонной воды

Для тех, кто весит менее 70 кг, выжать половину лимона в стакан воды. Если вы весите более 70 кг, используйте сок всего лимона. Разбавить сок вы, конечно, можете в зависимости от вашего личного вкуса.

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Алевтина Мармеладова