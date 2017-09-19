Девять рецептов красоты с желатином

Желатин помогает сохранить молодость, приостанавливает появление морщинок, отлично смягчает и немного отбеливает кожу.

1. Маска для объема и гладкости волос

Смешать 1 ст.л. желатина, 1 стакан теплой воды, 1 ст.л яблочного уксуса. Полученный гель нанести на вымытые волосы на 5-10 минут. Тщательно промыть теплой водой.

2. Супер-укрепляющая ванночка для ногтей

1/2 пакетика желатина высыпать в маленькую мисочку, добавить 1/2 стакана кипятка. Тщательно перемешать, когда вода немного остынет - погрузить в нее ногти на 10-15 минут. Смыть водой.

3. Эксфолиант

Смешайте 1/2 чайной ложки кукурузного крахмала и 1/2 ч.л. желатина. Умойтесь, и сразу на влажную кожу нанесите смесь с помощью ладоней. Круговыми движениями помассируйте лицо, отшелушивая верхний слой омертвевших клеток кожи. Умойтесь теплой водой.

4. Полоски для очистки пор

Полоски отлично удаляют комедоны. Смешайте 1 ст.л. желатина 1 ст.л. молока, разогрейте в микроволновке в течении нескольких секунд (10-15). Нанесите смесь на область носа с помощью широкой кисти. Оставьте на 10 минут, и резким движением снимите пленку.

5. Маска от пигментных пятен

1/4 стакана желатина смешайте 1/2 стакана горячей воды. Хорошо перемешайте смесь. Добавьте 1\4 стакана лимонного сока. Нанесите смесь на лицо с помощью ватного диска, через 15 минут смойте теплой водой. Курс - 10 масок 1-2 раза в неделю.

6. Желатиновый шампунь для укрепления и блеска волос

Для более крепких, объемных и блестящих волос используйте такую добавку в ваш обычный шампунь - добавьте 1 пакет желатина в бутылочку с шампунем. Хорошо взболтайте и используйте как обычно.

7. Гель для волос

Растворите 1/2-1 ч.л. желатина в 1 стакане теплой воды. Для аромата можно добавить капельку эфирного масла или парфюма. Хранить в холодильнике.

8. Красота изнутри - напиток для красоты

Чтобы улучшить состояние кожи, волос, ногтей, укрепить суставы, пейте такой напиток - 2 ч.л. желатина на 1 стакан сока.

9. Маска для подтягивания кожи лица

1 ч.л. желатина развести в 1/4 ст теплой воды, добавить 1/2 стакана готовой овсяной каши, смешать в 1/2 ч.л. меда. Смесь нанести на очищенную кожу лица на 15-20 минут. Смыть теплой водой. Курс - 10 масок через 2-3 дня.

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Мария Зимина