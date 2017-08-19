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Волшебный крем для омоложения кожи лица

Волшебный крем для омоложения кожи лица. 13625.jpeg

Со временем под воздействием возраста и факторов неблагоприятной внешней среды наша кожа неизбежно увядает, истончается, появляются морщинки и неровности. Мы подготовили для вас рецепт по-настоящему волшебного крема, который позволит вам значительно омолодить и тонизировать кожу лица.

Ингредиенты:

Один свежий яичный желток. Три чайные ложечки оливкового масло, если под рукой будет миндальное масло лучше использовать его. Одна чайная ложка натурального меда (убедитесь, что у вас нет аллергии на мед, если есть, исключите его из крема). Одна чайная ложка мелкой морской соли. Три чайные ложечки отвара календулы и ромашки лекарственной. Две чайные ложечки вазелина.

Приготовление и применение:

Десертной ложечкой аккуратно размешайте все вышеперечисленные ингредиенты в заранее подготовленной под крем таре, немного охладите состав в холодильнике, после чего еще раз тщательно перемешайте.

Волшебный крем следует массирующими движениями наносить на кожу лица, выдержать пятнадцать-двадцать минут, после чего аккуратно смыть тампоном или тряпочкой, смоченной в оставшемся отваре лекарственной ромашки.

 

Валентина Соломатина
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