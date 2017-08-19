Волшебный крем для омоложения кожи лица
Со временем под воздействием возраста и факторов неблагоприятной внешней среды наша кожа неизбежно увядает, истончается, появляются морщинки и неровности. Мы подготовили для вас рецепт по-настоящему волшебного крема, который позволит вам значительно омолодить и тонизировать кожу лица.
Ингредиенты:
Один свежий яичный желток. Три чайные ложечки оливкового масло, если под рукой будет миндальное масло лучше использовать его. Одна чайная ложка натурального меда (убедитесь, что у вас нет аллергии на мед, если есть, исключите его из крема). Одна чайная ложка мелкой морской соли. Три чайные ложечки отвара календулы и ромашки лекарственной. Две чайные ложечки вазелина.
Приготовление и применение:
Десертной ложечкой аккуратно размешайте все вышеперечисленные ингредиенты в заранее подготовленной под крем таре, немного охладите состав в холодильнике, после чего еще раз тщательно перемешайте.
Волшебный крем следует массирующими движениями наносить на кожу лица, выдержать пятнадцать-двадцать минут, после чего аккуратно смыть тампоном или тряпочкой, смоченной в оставшемся отваре лекарственной ромашки.
Валентина Соломатина