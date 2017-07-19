Пять причин делать планку каждый день

Упражнения с собственным весом - простой и практичный способ привести тело в порядок. Планка - одно из таких упражнений. Ниже вы найдете пять причин, по которым вам стоит делать планку каждый день.

1. Они делают вас намного сильнее и крепче

Планки задействуют поперечные, прямые и косые мышцы живота, а также мышцы ягодиц. Это очень важно, так как развитие каждой из этих мышц поможет вам в чем-то улучшить свое тело.

Поперечные мышцы живота - это то, что мы обычно подразумеваем под словом «пресс», и они ответственны за то, какой вес мы в итоге можем поднять. А еще они помогают добиться плоского, рельефного живота. Прямые мышцы живота очень важны для упражнений, включающих в себя прыжки - и для всех остальных тоже. Косые мышцы живота отвечают за сгибания в стороны и повороты туловища. Занявшись этими мускулами, вы в итоге обретете именно ту фигуру «песочных часов», о которой всегда мечтали. Ну а развитые мышцы ягодиц не только поддерживают вашу спину, но и делают вашу попу подтянутой и красивой.

2. Они уменьшают риск травмироваться при занятии спортом

Крепкая мускулатура туловища позволяет вам с легкостью совершать движения во всех плоскостях. Так что, если вы хотите регулярно заниматься спортивными упражнениями, и не испытывать при этом дискомфорта, прежде всего вы должны заняться мускулами туловища. Планки - безопасный способ увеличить общую мышечную массу, что, в свою очередь защищает спину и тазобедренные суставы при выполнении более сложных упражнений.

3. Вы можете заниматься этим упражнением где угодно

Планки - отличные упражнения для ограниченного пространства - вы можете выполнять их даже в гостиничном номере. Для выполнения этого упражнения вам не понадобится ни каких-либо спортивных снарядов, ни похода в спортзал. В любой свободный момент вы можете, просто опустившись на пол, сбросить изрядное количество калорий и улучшить метаболизм.

4. Они улучшают вашу осанку

Чем сильнее мускулатура вашего туловища, тем лучше ваша осанка. Мускулатура туловища - основа всего вашего тела, и развивая ее, вы рано или поздно перестанете горбиться. Выполняя планки каждый день, вы нагружаете именно те группы мышц, которые поддерживают ваш позвоночник - и попутно существенно улучшают вашу осанку!

5. Они улучшают ваш баланс

Чем сильнее развита ваша мускулатура, тем сложнее вам потерять равновесие. А это крайне важно как для чувства баланса, так и для координации движений. Если мускулатура вашего тела слабо развита, вам становится куда труднее удерживать равновесие. У людей, постоянно занимающихся йогой, просто отличное чувство баланса, и вовсе не просто так - мышцы их туловища настолько развиты, что поддерживают каждое их движение, помогая удерживать равновесие в любой ситуации.

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Алевтина Мармеладова