 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Синяки под глазами - несколько рецептов избавления

Синяки под глазами проблема очень многих женщин. Еле заметные еще можно быстро убрать или скрыть с помощью косметики, а вот яркие, синюшные пятна уже не спрятать ничем. Но в домашней аптечке и на кухне всегда найдутся продукты, полезные для различных косметических процедур.

1) 1 ч. л. ромашки залить 0,5 ст. кипятка, настоять. Разделить на 2 части, одну использовать в горячем виде, другую в холодном в виде примочек по 10 минут.

2) Прикладывайте прохладные чайные пакетики на 5-10 мин.

3) Прикладывайте нарезанный огурец на 15-20 минут дважды в день.

4) Примочки из творога: берем марлю и туда по 1 ч. л. творога. Прикладываем  на 10 минут.

5) Смесь миндального масла и меда накладывать каждый день перед сном 2-3 недели. 

6) Не горячую отварную картошку в мундире нарезанную крупными брусочками прикладывайте на глаза на 5-10 минут. 

7) Протирайте ежедневно кубиками льда вокруг глаз утром и вечером.

Несколько советов: 

1. Нормальный сон (7-9 часов).

2. Контролировать кол-во жидкости вечером перед сном.

3. Темные круги - это результат застоя венозной крови в области под глазами. Поэтому нужен легкий массаж. Утром и вечером при нанесении крема для век, делаем легкий, похлопывающий массаж безымянными пальчиками 3-5 мин.

4. Используйте крем для области вокруг глаз, который решает эту проблему (в соответствии с вашим возрастом).

 

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100