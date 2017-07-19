Синяки под глазами - несколько рецептов избавления

Синяки под глазами проблема очень многих женщин. Еле заметные еще можно быстро убрать или скрыть с помощью косметики, а вот яркие, синюшные пятна уже не спрятать ничем. Но в домашней аптечке и на кухне всегда найдутся продукты, полезные для различных косметических процедур.

1) 1 ч. л. ромашки залить 0,5 ст. кипятка, настоять. Разделить на 2 части, одну использовать в горячем виде, другую в холодном в виде примочек по 10 минут.

2) Прикладывайте прохладные чайные пакетики на 5-10 мин.

3) Прикладывайте нарезанный огурец на 15-20 минут дважды в день.

4) Примочки из творога: берем марлю и туда по 1 ч. л. творога. Прикладываем на 10 минут.

5) Смесь миндального масла и меда накладывать каждый день перед сном 2-3 недели.

6) Не горячую отварную картошку в мундире нарезанную крупными брусочками прикладывайте на глаза на 5-10 минут.

7) Протирайте ежедневно кубиками льда вокруг глаз утром и вечером.

Несколько советов:

1. Нормальный сон (7-9 часов).

2. Контролировать кол-во жидкости вечером перед сном.

3. Темные круги - это результат застоя венозной крови в области под глазами. Поэтому нужен легкий массаж. Утром и вечером при нанесении крема для век, делаем легкий, похлопывающий массаж безымянными пальчиками 3-5 мин.

4. Используйте крем для области вокруг глаз, который решает эту проблему (в соответствии с вашим возрастом).

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Александра Дроздова