Двенадцать натуральных средств для кожи

Множество людей отказываются от привычных продуктов красоты с химическими формулами в пользу того, что использовали для молодости, свежести и гладкости лица наши бабушки.

Помидор

Маска из кружочков помидора способна творить чудеса с уставшей, тусклой и потерявшей тонус кожей. Используем 20 минут раз в неделю для мягкой, молодой, увлажненной кожи. При воспалениях на коже протираем ее ежедневно томатным соком. Для улучшения тонуса делаем маску из мякоти томата и оливкового масла.

Картофель

Настоящий источник молодости кожи. Избавляет от мелких морщинок, подтягивает и делает цвет кожи ровным. Используем в виде ежедневных компрессов из сока или масок из кашицы сырой картофелины, наложенных на лицо на 15 минут. Для упругости кожи и четкого овала лица к кашице можно добавлять лимонный сок.

Лимон

Лимон - прекрасное средство для отбеливания, избавления от пигментных пятен, последствий прыщей. Делает тон кожи ровным, а цвет лица - здоровым. Сок используем как тоник, ежедневно протирая им лицо.

Алоэ вера

Сок или кашица из мясистой части листьев при регулярном применении делает кожу сияющей. Алоэ убирает с лица последствия акне, уменьшает рубцы, даже подходит для лечения ожогов. Ежедневно протираем кожу как лосьоном, а кашицу используем в виде еженедельной 10-минутной маски.

Огурец

Маска из огурца - действенное средство против акне. Идеально поддерживает тонус и молодость кожи. Режем огурец кружками и кладем на лицо не менее чем на 15 минут. Используем несколько раз в неделю.

Пищевая сода

Она регенерирует, очищает, стимулирует процесс работы клеток кожи. Правда, лучше не использовать ее в чистом виде. Смесь соды и оливкового масла в равных пропорциях раз в неделю используем в качестве очищающего скраба. Маска из 1 ч. л. соды и 1 ч. л. кефира, нанесенная на лицо на 10 минут, подтягивает и омолаживает кожу.

Мед

Одно из лучших увлажняющих средств. За счет содержания минеральных и других веществ мед омолаживает, ускоряет рост клеток и обновление кожи. При регулярном применении мед убирает достаточно глубокие морщинки. Стоит помнить, что мед противопоказан аллергикам. В чистом виде наносим на кожу лица и шеи и смываем теплой водой через 20 минут. В качестве омолаживающей маски используем в равных пропорциях мед и корицу.

Кокосовое масло

Нерафинированное масло питает, увлажняет, подтягивает кожу, снимает шелушение и делает ее более шелковистой. Это экспресс-средство сразу дает результат и придает коже более свежий и молодой вид. Тонким слоем наносим на лицо, через 5 минут снимаем остатки масла салфеткой.

Оливковое масло

Одно из действенных средств в борьбе за молодость кожи. Не вызывает аллергии. Буквально капля масла может применяться в качестве различных бьюти-средств. Разглаживает морщинки, увлажняет кожу и делает ее бархатистой. Очищаем лицо несколькими каплями масла утром и вечером вместо тоника. Небольшое количество масла наносим под глаза вместо крема для избавления от «гусиных лапок». Добавляется в любые маски для лица или в крем, наносимый на кожу ежедневно.

Витамин Е

Обычные аптечные капсулы с витамином можно не только использовать внутрь, но и применять их для улучшения внешнего вида. Способствует регенерации кожи, улучшает ее внешний вид, подтягивает овал лица и уменьшает количество морщинок. Добавляем небольшое количество в любые маски для лица. Соединяем с привычным кремом. Увлажняем кожу губ.

Масло шиповника

Чудодейственный эликсир молодости. При регулярном применении можно убрать мелкие морщины, гусиные лапки под глазами и признаки возрастных изменений. Ежедневно протираем каплей масла лицо в качестве тоника. Добавляем несколько капель масла в привычные коже крем или маску.

Сахар

Прекрасное натуральное скрабирующее средство. Нежно очищает и питает. Удаляет все мертвые клетки, делая кожу мягкой, гладкой и блестящей. Небольшим количеством сахарного песка еженедельно скрабим влажную кожу лица.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова