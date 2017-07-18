Лучшие масла для роскошных волос

Полезные, растительные масла для волос содержат целый комплекс, минералов, витаминов поли- и мононасыщенных кислот, продлевающие красоту и жизнь каждого волоса.

Льняное масло - увлажняет сухие волосы, придает естественный блеск, питает кожу головы. Маски для волос с льняным маслом предотвращают выпадение волос.

Подсолнечное масло - применяют, для того, чтобы избавиться от секущихся кончиков, при чрезмерной сухости волос. Особенно рекомендуется применять маски для волос из подсолнечного масла в зимнее время года.

Кокосовое масло - сохраняет волосы при частом мытье головы, возвращает естественный блеск. Маска для волос с кокосовым маслом рекомендуется в качестве профилактики зимой.

Миндальное масло - эффективное средство при ломких и секущихся волосах. Масло необходимо втирать в кожу голову, а после распределить на волосах.

Облепиховое масло - применяется в целях ускорить рост волос, а также в борьбе с облысением. Маска на основе облепихового масла придает волосам объем и густоту.

Эфирные масла - активизируют работу корней волос, что позволяет ускорить рост волос. В приготовлении масляных масок для волос применяется экстракт иланг-иланга, масло чайного дерева и розмарина, масло авокадо, рисовое масло, масло жожоба и другие.

Пальмовое масло - успокаивает раздраженную кожу головы, помогает придать объем тонким волосам, используются для увлажнения волос.

Персиковое масло - отлично восстанавливает структуру волос, рекомендуется применять при сухом типе волос.

Камфорное масло - восстанавливает поврежденные волосы, улучшает кровообращение, что положительно сказывается на росте волос.

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Евгения Примак