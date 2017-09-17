Супер маска от морщин

Маска увлажняет кожу и обеспечивает ее всеми необходимыми витаминами, благодаря этому - помогает продлить молодость.

Перед процедурой нужно очистить лицо скрабом, чтобы маска лучше впиталась в кожу.

Для приготовления маски соедините 1 ст. л. белой глины и 1 ч. л. глицерина, добавьте 1 ч. л. облепихового масла и 1 ч. л. воды.

Все это тщательно перемешайте. Нанесите маску на лицо равномерным слоем на 15 мин, затем просто смойте водой. После воспользуйтесь своим кремом для лица.

Эта маска от морщин очень эффективная и недорогая. Все компоненты без проблем можно купить в любой аптеке. Супер маску от морщин необходимо делать 1-2 раза в неделю. Попробуйте и убедитесь сами.

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Евгения Примак