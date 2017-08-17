Мастхэв спортивного гардероба

Театр начинается с вешалки, а занятия фитнесом - с удобной спортивной одежды. Однако фитнес сам по себе очень разнообразен. Он включает в себя элементы самых разных спортивных дисциплин - гимнастики, плавания, танцев, а также духовных практик и боевых искусств. Поэтому и одежда должна быть максимально универсальной и соответствовать ряду общих требований:

Удобство. Одежда не должна сковывать движений, жать и сильно стягивать тело.

Вентиляция. Материалы должны хорошо пропускать воздух и выводить влагу наружу, не позволяя вашему телу перегреваться.

Размер. Не старайтесь угнаться за идеальными пропорциями тела. Если спортивный комплект одного размера вам не подходит, смело покупайте верх и низ разных размеров, даже если эти части стоят в размерном ряду далеко друг от друга.

Цена. Одежда должна быть качественной, но не обязательно дорогой. Ваша фигура может измениться, и через полгода вам потребуется новая форма.

Первым и поистине незаменимым предметом женской одежды для фитнеса является топ или майка - в зависимости от того, готовы ли вы демонстрировать свой пресс окружающим.

Главная задача женского топа - поддерживать грудь во время тренировок и при этом максимально снижать амплитуду колебаний. Хороший топ должен плотно прилегать к фигуре и иметь утягивающий лиф с эластичной лентой. Обратите внимание на швы - плоские швы избавят кожу от натирания и раздражения. Футболка также подойдет в качестве верха, однако в этом случае к ней нужно будет приобрести спортивный бюстгальтер, в то время как большинство топов и маек уже снабжены внутренним лифом. Если вы все же решили купить футболку, не выбирайте хлопчатобумажные модели. Хлопок быстро вытягивается и теряет форму, а кроме того слишком хорошо впитывает пот. Лучше всего подойдут синтетические высокотехнологичные ткани, которые способствуют выводу влаги наружу и поддержанию оптимальной температуры тела. Именно из таких материалов изготовлена женская одежда для фитнеса PUMA. В их основе лежит запатентованная инновационная технология dryCELL, которая помогает сохранить сухость тела и ощущение свежести в течение всей тренировки.

Другой мастхэв для верхней части тела - куртка. Она пригодится для занятий на открытом воздухе. Кроме того, ее можно надеть после тренировки, чтобы не простудиться на сквозняке.

Для «низа» подойдут шорты, бриджи, легинсы или спортивные штаны. Выбор будет зависеть от наличия в вашей программе занятий на свежем воздухе и того, как строго вы относитесь к форме своих ног. Спортивные штаны и легинсы - наиболее универсальная одежда, которая подходит практически ко всем видам фитнеса.

Обувь для фитнеса, к сожалению, не бывает универсальной. И если вы собираетесь заниматься не только кардиотренировками, придется потратиться как минимум на две пары обуви. Кроссовки для бега должны прежде всего обладать хорошей амортизацией, а вот для занятий степ-аэробикой больше подойдут высокие кроссовки, которые надежно фиксируют голеностоп. Для большей устойчивости они снабжены широким носком.

В зависимости от вида фитнеса, вам может потребоваться ряд аксессуаров: перчатки для силовых и велотренировок, наколенники, повязка на голову, напульсник и емкость для воды. Подобные мелочи могут существенно облегчить ваши фитнес-будни.

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Missus.Ru Редакция