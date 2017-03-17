Укрепление ресниц

Ресницы нуждаются в питании и уходе не меньше, чем волосы.

Заботиться о ресницах нужно вечером перед сном после снятия макияжа.

Для улучшения роста ресниц хороши любые витаминизированные составы – облепиховое, шиповниковое масло, касторовое масло с несколькими каплями витамина А или смешанное с морковным соком.

Один из проверенных рецептов для отращивания ресниц является смесь: касторовое масло и ром, взятые в равных частях.

Смесь масел для ухода за ресницами: масло миндальное, масло виноградных косточек, касторовое масло, масло зародышей пшеницы, розовое масло, льняное масло. В домашних условиях можно приготовить смесь как из всех этих масел, так и из 2-3 масел на выбор. Масла берутся в равных пропорциях. Если розовое масло эфирное, то несколько капель.

Миндальное масло стимулирует рост ресниц. Розовое масло замедляет процессы старения и снимает раздражение кожи век. Касторовое масло способствует росту ресниц, улучшая структуру и препятствуя выпадению. Такая смесь увлажняет, питает ресницы и кожу век, способствует росту ресниц и препятствует их выпадению. Прекрасно смывает тушь.

Способ применения смеси: небольшое количество масла на 5-10 минут нанести на ресницы и веки. После чего смыть водой.

Для роста ресниц и профилактики выпадения можно смазывать ресницы персиковым маслом. Репейное масло также помогает укрепить ресницы. Наносить масло можно чистой щеточкой от туши и главное — следите за ее чистотой.

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Евгения Примак