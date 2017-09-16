Пять способов быстро избавиться от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами могут придать вашему лицу усталый или больной вид. Они могут свидетельствовать о нездоровом образе жизни, начиная от плохого питания и обезвоживания, и заканчивая нехваткой сна и склонности к аллергии. Но не стоит расстраиваться, есть способы уменьшить темные круги под глазами.

1. Выпей стакан чистой воды. А лучше - два. Одна из причин возникновения мешков и темных кругов - обезвоживание. Организм, спасаясь от «засухи», откладывает воду впрок, в первую очередь - под глазами. Возьми себе за правило: выпивать 1,5 литра чистой воды в день.

2. Держи в морозилке кубики льда с мятой или ромашкой. Оба растения оказывают быстрое противоотечное действие. Главное - не переусердствуй: не держи лед больше 3 минут, чтобы не «заморозить» нежную кожу вокруг глаз и не повредить сосуды.

3. Нет ледяных кубиков? Приложи холодные ложки. Положи несколько ложек в морозилку на пару минут, а затем просто приложи выпуклой частью к проблемной зоне, пока ложки не нагреются.

4. Замаскировать проблему поможет консилер на пару оттенков светлее твоей кожи. Для нежной кожи вокруг глаз лучше выбрать средство с кремовой текстурой. Наносить консилер лучше пальцами - легкими похлопывающими движениями, начиная с самого «темного» участка.

5. Правильно расставь акценты в макияже. Подчеркни верхнее веко темной подводкой. Она отвлечет внимание от проблемных зон и «оживит» взгляд. Слизистый контур нижнего века подведи телесным карандашом: это добавит взгляду сияния, а темные круги станут менее заметными.

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Валентина Соломатина