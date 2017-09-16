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Пять способов быстро избавиться от темных кругов под глазами

 

Пять способов быстро избавиться от темных кругов под глазами. 13904.jpeg

Темные круги под глазами могут придать вашему лицу усталый или больной вид. Они могут свидетельствовать о нездоровом образе жизни, начиная от плохого питания и обезвоживания, и заканчивая нехваткой сна и склонности к аллергии. Но не стоит расстраиваться, есть способы уменьшить темные круги под глазами.

1. Выпей стакан чистой воды. А лучше - два. Одна из причин возникновения мешков и темных кругов - обезвоживание. Организм, спасаясь от «засухи», откладывает воду впрок, в первую очередь - под глазами. Возьми себе за правило: выпивать 1,5 литра чистой воды в день.

2. Держи в морозилке кубики льда с мятой или ромашкой. Оба растения оказывают быстрое противоотечное действие. Главное - не переусердствуй: не держи лед больше 3 минут, чтобы не «заморозить» нежную кожу вокруг глаз и не повредить сосуды.

3. Нет ледяных кубиков? Приложи холодные ложки. Положи несколько ложек в морозилку на пару минут, а затем просто приложи выпуклой частью к проблемной зоне, пока ложки не нагреются.

4. Замаскировать проблему поможет консилер на пару оттенков светлее твоей кожи. Для нежной кожи вокруг глаз лучше выбрать средство с кремовой текстурой. Наносить консилер лучше пальцами - легкими похлопывающими движениями, начиная с самого «темного» участка.

5. Правильно расставь акценты в макияже. Подчеркни верхнее веко темной подводкой. Она отвлечет внимание от проблемных зон и «оживит» взгляд. Слизистый контур нижнего века подведи телесным карандашом: это добавит взгляду сияния, а темные круги станут менее заметными.

 

Валентина Соломатина
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