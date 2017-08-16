Медовые секреты красоты

Мёд с давних пор известен нам своими целебными свойствами, о которых даже ходят легенды. Его состав разнообразен и представляет собой уникальную смесь воска, сахара и прочих полезных компонентов.

Маски для лица

К одному сырому желтку добавить 1 ст. ложку глицерина или меда и перемешать. Полученную массу нанести на кожу лица и оставить на 10—15 мин. Маска хорошо помогает при сухой коже, предупреждает появление морщин.

1 чайную ложку жидкого меда смешать с 1 чайной ложкой глицерина, постепенно добавить 1 чайную ложку овсяной или пшеничной муки, тщательно размешать. Накладывать на лицо на 20—25 мин 1—2 раза в неделю в течение 1—1,5 месяца. Повторить через 2— 3 месяца. Маска тонизирует кожу лица, делает ее свежей и упругой.

Сохранить эластичность и упругость кожи, разгладить ее можно с помощью такой маски: 2 ст. ложки меда нагреть на водяной бане, ввести 2 ст. ложки муки и 1 белок, взбить. Маску нанести на лицо на полчаса. Смыть теплой водой, а затем ополоснуть лицо холодной водой. Эта маска применяется не чаще одного раза в неделю, так как белок сильно стягивает кожу.

Взять 3 чайных ложки творога, смешать с 1 чайной ложкой меда, добавить немного лимонного сока. Смесь взбить в виде крема. Маска наносится на 10—15 мин, удаляется тампоном, смоченным в холодном молоке.

Перемешать один желток, 1 столовую ложку оливкового масла и 1 столовую ложку мёда. Ватным тампоном нанести полученную смесь на кожу лица. После подсыхания нанести второй слой. Через 20 мин маску удалить косметической губкой, смоченной в тёплой воде. Маска полезна при нормальной, сухой и увядающей коже лица.

Также при увядающей коже поможет маска из 2 ч. ложек меда, 1 ст. ложки крепкого чая, 2 ст. ложек овсяных хлопьев и 1 ст. ложки воды. Смесь прогреть на паровой бане, остудить и нанести на лицо, которое затем накрыть бумажной салфеткой и полотенцем на 15 минут. Снять маску теплой водой.

Медовая маска для рук

1 ст. ложка меда, 1 яичный желток и 1 ч. ложка мелко растертой овсянки. Тщательно смешайте ингредиенты и нанесите полученную смесь на кожу рук на 20-30 минут (маску можно оставить и на всю ночь, одев х/б перчатки).

Маски для волос

Они делают волосы мягкими, блестящими. Медовые маски для волос — питают, смягчают, увлажняют и тонизируют кожу головы. А сделанный самой медовый шампунь предотвратит ломкость и сухость, усилит рост.

Залить 100 мл воды, 30 г ромашки (можно аптечной, можно и той, которую самостоятельно засушили) и оставить настаиваться на час. Полученный в итоге раствор процедить, а к нему добавить маленькую ложечку меда. Уже вымытые и просушенные волосы нужно смочить таким медовым шампунем и оставить под шапочкой на минут 30-40.

Сдавить сок лепестка алоэ и смешать с 1 ст. ложкой меда, 1 ст. ложкой касторового масла, 1 желтком. Втереть смесь в волосы и через 2 часа смыть с водой.

При выпадении волос и образовании перхоти перемешайте 2 ч. ложки меда, 2 желтка и 2 ч. ложки репейного масла. Смесь вотрите в кожу головы, через 40 минут смойте. Курс — 1 раз в неделю в течение 2-3 месяцев.

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Валентина Соломатина