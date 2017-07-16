Восемь способов сделать красивые локоны без бигуди и плоек

Если ваши волосы не вьются от природы, тогда воспользуйтесь нашими советами, и стильные кудри вам обеспечены.

1. С помощью тканевого ободка для волос. Скрутите из прядей волос плотные жгуты и оберните вокруг ободка вверх-вниз, кончик каждого жгута можно закрепить невидимкой. Это отличная прическа для жаркого дня. А к вечеру, сняв ободок, вы обрадуетесь, увидев в зеркале стильные волны.

2. Заколки-невидимки. Скрутите из тонких увлажненных водой или укладочным средством прядей кольца, и закрепите их невидимками на голове на ночь. С утра просто снимите невидимки и аккуратно расправьте локоны. Прическа для вечеринки или другого светского выхода готова.

3. С помощью футболки, майки или полотенца. Даже если у вас не оказалось простейших заколок, то футболка в багаже либо же полотенце в гостиничном номере найдутся обязательно. На чистые, не высушенные до конца волосы добавьте немного пенки, мусса или другого средства. Сверните майку или полотенце в форме плотного жгута. Оберните вокруг такой тканевой основы волосы на всю длину, зафиксировав результат эластичной резинкой на ночь.

4. Палочки для прически. Проведите пробор по центру по всей голове, волосы разделите пополам. Одну часть резинкой собираем в хвостик и закручиваем вокруг первой палочки. Закрепляем элемент, повернув и продев тонкий кончик под резинку в основании. Аналогичные действия проводим со второй половиной волос. Палочки в конце скрепляем и оставляем пучки с палочками на голове на ночь.

5. Пучок из влажных волос. Технология предельно проста. Только делается привычный пучок на недосушенные волосы с добавлением мусса. Локоны будут готовы, когда пучок станет полностью сухим.

6. Жгутики. На мокрые волосы нанести мусс или пенку и тщательно расчесать. Все волосы поделить на пряди, завить пряди в жгутики и зафиксировать их невидимками или резинками. Чем больше жгутиков - тем крупнее локоны. Расплетать жгутики можно, когда волосы высохнут.

7. Папильотки. Вечером возьмите кусочки бумаги по 5 см и накрутите на них пряди волос, как на обычные бигуди. Концы папильоток завяжите на узел и засыпайте. С утра вы получите красивую прическу, сняв с волос все папильотки.

8. Тонкие косички. Простейший способ получить утром готовую укладку с сильнейшей фиксацией. Вечером заплетите на голове много мелких косичек или «колосков». Чем больше косичек, те более пышной будет укладка.

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Алевтина Мармеладова