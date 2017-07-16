 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Четыре способа сохранить упругость груди

Четыре способа сохранить упругость груди. 13352.jpeg

С годами стандарты красивой груди меняются, но одно остается неизменным - женщины всегда заботились о ее здоровье и упругости, а мужчины неустанно ею любовались. Вот несколько простых упражнений для домашней физкультуры.

Упражнение 1. Давление Это, пожалуй, самое простое и распространенное упражнение для груди и живота. Встаньте лицом к стене и на 10 секунд обопритесь на нее руками, как можно сильнее, будто вы хотите сдвинуть ее с места. Сделайте маленькую передышку и повторите еще 10 раз.

Упражнение 2. Соприкосновение локтей Встаньте прямо, немного согните руки в локтях и держите их на бедрах. В течение 10-15 секунд пробуйте медленно сводить локти за спиной, растягивая мышцы. Повторите 8 раз.

Упражнение 3. Ладони Следующее упражнение для красивой груди заключается в следующем: сложите ладони вместе на уровне груди и 3-5 секунд с силой давите на них, как будто ваши руки оказывают друг другу сопротивление. Повторите 8-10 раз.

Упражнение 4. Прыжки брасом Если нет возможности посещать бассейн, такое упражнение имеет такой же эффект: встаньте прямо, немного облокотившись о стену, и делайте круговые движения, как перед прыжком брасом. Повторите 100 раз.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100