Четыре способа сохранить упругость груди

С годами стандарты красивой груди меняются, но одно остается неизменным - женщины всегда заботились о ее здоровье и упругости, а мужчины неустанно ею любовались. Вот несколько простых упражнений для домашней физкультуры.

Упражнение 1. Давление Это, пожалуй, самое простое и распространенное упражнение для груди и живота. Встаньте лицом к стене и на 10 секунд обопритесь на нее руками, как можно сильнее, будто вы хотите сдвинуть ее с места. Сделайте маленькую передышку и повторите еще 10 раз.

Упражнение 2. Соприкосновение локтей Встаньте прямо, немного согните руки в локтях и держите их на бедрах. В течение 10-15 секунд пробуйте медленно сводить локти за спиной, растягивая мышцы. Повторите 8 раз.

Упражнение 3. Ладони Следующее упражнение для красивой груди заключается в следующем: сложите ладони вместе на уровне груди и 3-5 секунд с силой давите на них, как будто ваши руки оказывают друг другу сопротивление. Повторите 8-10 раз.

Упражнение 4. Прыжки брасом Если нет возможности посещать бассейн, такое упражнение имеет такой же эффект: встаньте прямо, немного облокотившись о стену, и делайте круговые движения, как перед прыжком брасом. Повторите 100 раз.

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Валентина Соломатина