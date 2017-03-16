Как сделать точечный массаж стоп самому себе

Чем полезен массаж стоп? Помимо того что массаж стоп очень приятен и обладает довольно таки мощным расслабляющим эффектом, он еще снимает усталость, улучшает сон, активизирует иммунную систему, воздействуя на весь организм в целом.

1. Как массажем стопы снять напряжение в спине

Для начала найдем на стопе «позвоночник». Сядьте на пол со скрещенными ногами. Возьмите в руки любую стопу. Обратите внимание на ее внутреннее ребро. Линия между пяткой и большим пальцем и есть проекция позвоночника. Визуально разделите эту линию на части: крестец, поясница, грудной и шейный отдел. Теперь большим пальцем с усилием промните эту линию в направлении от пятки к носку. Если в позвоночнике есть проблемы, то вы без труда найдете здесь их отражение. Они ощущаются как болезненные, иногда жесткие точки. Массируя их, вы не воздействуете на позвоночник напрямую. Вы делаете еще лучше: расслабляете те же самые нервные окончания, которые заставляютвВас хранить напряжение в спине. Общий расслабляющий эффект наблюдается уже с первого раза.

2. Как стопа связана с внутренними органами

Никакой мистики в этом нет. Просто подошвы и ладони человека — основные органы осязания. Для этого сюда сходятся до 72 тысяч нервных окончаний (72 тысячи энергетических каналов, нади). Ладони и стопы адекватно оценивают обстановку (температура, ветер, влажность и многое другое) и «докладывают» об этом всем органам и системам тела напрямую. Благодаря этому процессы термо-, влагорегуляции (и другие) совершаются без вмешательства нашего сознания. Мы можем этим пользоваться: массируем только стопы — расслабляется все тело. Опускаем стопы в воду — расслабляется вся нервная система. Согреваем стопы, одеваем теплые носки — согревается все тело. Массируя стопы, вы можете снять боль, облегчить состояние всех органов и систем организма.

3. Как сделать самомассаж стоп

- Подготовка

Вымойте руки и ноги теплой водой и высушите полотенцем. Слегка подогрейте массажное масло.

- Положение тела

Сядьте со скрещенными ногами. Если чувствуете напряжение в спине, устройте себе опору под спину и ягодицы. Положите валик под колено массируемой ноги, возьмитесь за стопу.

- Массаж

Вначале смажьте обе стопы стопы подогретым маслом. Затем разминайте стопы по очереди. Сначала разотрите подошву от пятки к пальцам и назад. Покрутите и потяните каждый палец. Несколько раз сожмите стопу с боков. Затем массируйте рефлекторные зоны. Обычно это делают большим пальцем, сильно надавливая, растирая зону круговыми движениями. После точечного массажа снова прогладьте всю стопу. Возьмите расслабленную ступню рукой и покрутите ее, разрабатывая суставы: голеностоп, пальцы, пятку. При этом важно, чтобы нога не напрягалась, а все движения выполняли только руки.

- Массаж стопы локтем

Это очень удобно и требует гораздо меньше сил, чем массаж пальцами руки. Нужно сесть в позу лотоса или полулотоса и массировать подошву стопы локтем. Дополнительную силу надавливания можно создать давлением ладони на ладонь.

- Частота и продолжительность

Оптимально массировать ноги минут по 5 каждую, но каждый день или через день. Тогда эффект не заставит себя ждать.

- Противопоказания: инфекционные заболевания с повышением температуры тела; опухоли или опасность метастазов; варикозное расширение вен; воспаление суставов стопы (массировать только рефлексогенные зоны, не трогая суставы). Не стоит массировать подкожные уплотнения, грибковые поражения, бородавки и родимые пятна.

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Алевтина Мармеладова