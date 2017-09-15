Тибетская йога от "синяков" и мешков под глазами

У многих людей появляются «синяки» и мешки под глазами, - бессонные ночи, стрессы, работа за компьютером... А ведь лицо с отеками и «синяками» визуально старит человека на несколько лет. И косметика способна лишь замаскировать их, но не убрать полностью.

Для начала нужно определить причины появления синяков и мешков, возможно даже, их несколько.

Проанализируйте и отрегулируйте ваш распорядок дня.

Переходите на здоровое, сбалансированное питание.

Приучите себя ложиться до 23 часов. Организму нужен полноценный сон, а самый глубокий и релаксирующий сон проходит с 23 до часа ночи. Лучше встать пораньше утром, чем давать дополнительную нагрузку на сердце и мозг.

Если у вас есть врожденная предрасположенность к образованию синяков и мешков под глазами, то заниматься их профилактикой лучше после 20 лет.

И обязательно бросайте курить!

Уход за кожей век

Существует множество средств для ухода за кожей век, обычно это - жирные крема, содержащие специальные масла, нераздражающие глаза, а также коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту для тонизирования кожи век, и улучшающие работу многочисленных венозных и лимфатических сосудов век. Накладывать такие крема толстым слоем нельзя, - кожа не дышит, начинает потеть, жидкость не испаряется и в результате получим результат, обратный желаемому - образуются отеки.

Поэтому, нанеся крем, и дав ему впитаться 20-30 мин. , затем излишки крема нужно удалить косметической салфеткой.

Не нужно пить на ночь много жидкости - последнее чаепитие можно устроить за 1,5-2-х часов до сна.

Не стоит спать без подушки или уткнувшись лицом в постель. Спите на спине с приподнятым изголовьем и, прежде чем встать, полежите на высокой подушке.

Положите на веки на 15 минут пакетики заваренного и охлажденного чая (зеленого или черного), ломтики холодного огурца, сырого картофеля или холодную чайную (лучше серебряную) ложку. Ее форма идеально повторяет контур глаза, а металл долго сохраняет холод. Для достижения лучшего эффекта ложку можно подержать в холодильнике.

Обязательно пользуйтесь кремами, созданными специально для кожи век, не заменяйте их тониками и молочком для кожи лица.

Упражнение из тибетской йоги

Это упражнение поможет вам улучшить зрение, снять отеки и убрать синяки под глазами.

Для лучшего эффекта во время выполнения упражнения необходимо выполнять полное дыхание йогов, но если сложно, можно просто медленно, глубоко и ровно дышать (желательно нижней частью грудной клетки или животом).

Выполнение:

- Сделайте вдох.

- На вдохе концентрируйтесь в области глаз и ощущайте, как тоненькая тепленькая струйка энергии вливается в глаза, в синяки, питая их.

- После вдоха выполните задержку дыхания, во время которой тремя пальцами (указательным, средним и безымянным) каждой руки 10 раз нажмите на точки под глазами.

- Во время выдоха ощущайте, как будто из глаз и из места под глазами выдувается вся усталость и загрязненность.

- Проделывайте это упражнение по 5 раз утром и вечером.

Эффект заметен практически сразу.

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Евгения Примак