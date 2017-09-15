Пять простых масок, которые вернут здоровый вид уставшей коже лица

Когда вы устаете, ваша кожа устает вместе с вами. И в этот момент она нуждается в отдыхе и особом уходе.

Огуречная маска

Ингредиенты:

1 огурец

1 белок куриного яйца

Приготовление: Взбиваем яичный белок, пока не образуется пена. Огурец натираем на мелкой тёрке (нужно 2 столовых ложки огуречной кашицы). Добавляем огуречную кашицу в белковую пену, перемешиваем.

Применение: Готовую смесь наносим на лицо, ждём 15 минут. Смываем водой.

Лимонная маска

Ингредиенты:

1 белок

1 чайная ложку меда

1 чайная ложка молока

1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление: Взбиваем белок. К взбитому белку добавьте остальные компоненты.Тщательно перемешиваем. Чтобы масса не была жидкой, к смеси можно добавить измельченные овсяные хлопья. Применение: Аккуратно наносим на лицо, держим 15 минут Снимаем маску теплым компрессом. В воду для ополаскивания лица добавьте немного настоя ромашки.

Геркулесовая маска

Ингредиенты:

1 столовая ложка геркулеса

1 столовая ложка оливкового масла

1 кислое зеленое яблоко

1 столовая ложка жидкого меда

2 столовые ложки кефира

сок одного лимона

Приготовление: Взбиваем геркулес на блендере. Натираем яблоко на терке. Берем 3 небольших миски. В первой соединяем перемолотый геркулес и оливковое масло. Во второй - тертое яблоко и мед. В третьей - кефир и лимонный сок.

Применение: Маска делается слоями. Лучше всего их накладывать с помощью кисточки. На очищенное лицо первым слоем наносим смесь из масла и геркулеса, даем ей слегка подсохнуть. Далее накладываем второй слой из тертого яблока и меда, оставляем на пять минут. Третий слой из кефира и лимонного сока, наносится на два первых слоя. И еще все держим 5 минут. В целом маска должна продержаться на лице 15 минут. Затем все тщательно смываем водой.

Маска из куркумы

Ингредиенты:

¼ чайной ложки порошка куркумы

1 столовая ложка авокадо

1 чайная ложка йогурта или кефира

Приготовление: Размять авокадо вилкой или протереть его в блендере, пока не получится однородная паста без комочков. Тщательно смешать пюре авокадо, куркуму и йогурт в маленькой миске.

Применение: Нанести маску на чистое лицо нежными круговыми движениями. Подержать маску в течение 5 минут. Смыть водой

Советы: Лучше защитить волосы, собрав их в пучок или надев ободок. Маска из авокадо и йогурта может прилипнуть к волосам по линии роста волос. Выбирайте правильный йогурт. Убедитесь в том, чтобы он был простой, несладкий, пробиотический, дабы избежать раздражения кожи. Очень хорош в этой маске греческий йогурт. Делайте маску в старой темной футболке, чтобы не испортить новую одежду пятнами от куркумы и йогурта.

Шоколадно-овсянная маска

Ингредиенты:

1/3 чашки порошка какао

1/4 чашки меда

2 столовые ложки жирных сливок или сметаны

3 столовые ложки овсянного порошка

Приготовление: Перемалываем овсянную крупу в блендере. Смешиваем ложкой или шпателем все составляющие в небольшой миске.

Применение: Маску необходимо быстро нанести на лицо с помощью чистой кисти или пальцев . Слегка помассировать кожу. Оставить маску на 15-20 минут, прилечь. Смыть водой.

Общие советы по нанесению масок

1. Перед нанесением маски следует проверить реакцию кожи на нее. Нанесите часть маски на изгиб локтя на 15 минут, если нет раздражения, то можно нанести на лицо.

2. Маску можно наносить только на предварительно очищенное лицо. Перед приготовлением маски нужно убедиться в свежести ее компонентов. Нужно использовать ее сразу, не хранить.

3. Состав наносится по массажным линиям снизу вверх, начиная с области подбородка (или шеи при желании), заканчивается процедура в области лба. Затем маску нужно накладывать, двигаясь от подбородка к мочкам ушей и от уголков губ и ушам. Последующие движения направляются от середины области лба к вискам и к волосистой части головы.

4. Не наносите маску вокруг глаз и губ. После нанесения нужно расслабиться, можно всего лечь и закрыть глаза. Лучше делать маску перед сном. Не передерживайте маску на лице. Если во время во время процедуры возникнет дискомфорт, смойте ее.

5. Снимайте маску водой, без применения очищающих средств. Жирная кожа не любит горячей воды, поэтому смывать маску нужно прохладной водой, а при сухом типе кожи - теплой. После снятия маски на лицо нужно нанести увлажняющий крем.

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Алевтина Мармеладова