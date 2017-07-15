Пять подручных средств, которые заменят косметику

Любители всего натурального и естественного всегда выглядят намного привлекательнее тех, кто предпочитает пользоваться тоннами косметики.

1) Лед.

Он сделает твою кожу эластичной. Возьми несколько кубиков льда и положи их в тонкую ткань. Теперь начинай массировать льдом груди. Выполняй круговые движения, избегая области сосков. Повторяй процедуру каждый вечер, чтобы улучшить кровообращение и предотвратить образование растяжек.

2) Чай.

Содержит полифенолы, которые обладают омолаживающим эффектом. Чтобы улучшить цвет кожи и вернуть ей упругость, приготовь заварку, остуди ее и смешай со взбитым белком. Получившуюся массу нанеси на лицо, а через 10 минут смой теплой водой.

3) Соль.

Мелкозернистая соль отлично смягчает кожу стоп. Добавь полстакана соли в таз с теплой водой и окуни ноги в получившийся раствор. После этого промой их теплой водой и вытри полотенцем. А вот соль крупного помола поможет тебе удалить ороговевшую кожу с пяток и ступней. Для этого натирай их влажной губкой с солью в течение нескольких минут. После процедуры нанеси на кожу питательный крем.

4) Дрожжи.

Они содержат витамины группы В, которые снимают воспаление и предотвращают появление угрей. Две чайных ложки дрожжей смешай с теплым молоком, получившуюся массу нанеси на лицо. Дай маске высохнуть, затем смой ее теплой водой.

5) Ложки.

Устранить темные круги под глазами помогут две ложки. Положи их в морозилку на несколько часов. Затем достань их и приложи к векам на минуту. После процедуры аккуратно помассируй кожу вокруг глаз.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина