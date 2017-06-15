Привычки стройных женщин

Быть стройной - это не подвиг, не триумф силы воли и не подарок судьбы. Это тяжелая каждодневная работа над собой и своими привычками.

- Высыпаться.

- Не делать из еды культ. Искать удовольствие не в холодильнике, а во всем окружающем мире.

- Любить и уважать свое тело.

- Пить много воды.

- Вставать из-за стола с чувством легкого голода.

- Избегать краткосрочных диет, превращающих жизнь в ад.

- Заниматься спортом.

- Не завидовать худосочным моделям.

- Покупать себе красивую одежду.

- Есть только качественную и вкусную еду.

- Не курить.

- Не злоупотреблять алкоголем.

- Не ужинать перед сном.

- Есть небольшими порциями 4-6 раз в день.

- Завтракать полезными углеводами (каша, цельнозерновые хлебцы, мюсли и т.д.)

- Пить перед сном кефир.

- Не отказывать себе категорично ни в каких продуктах: запретный плод сладок.

- Тщательно пережевывать пищу.

- "Смаковать" каждый кусочек, оказавшийся во рту.

- Не увлекаться обезжиренными продуктами, а также заменителями сахара (еда должна питать организм).

- Не есть за компьютером и перед телевизором.

- Спокойно воспринимать ситуативные переедания. Это не катастрофа, просто съешьте меньше на следующий день.

- Не лечить шоколадками стрессы и волнения.

- Есть медленно.

- Отказаться от пищевого мусора (фастфуда и т.д).

- Пить чай и кофе без сахара.

- Много ходить пешком.

- Регулярно заниматься сексом.

- Не запивать основной прием пищи, чтобы не разбавлять желудочный сок, необходимый для пищеварения.

- Не стремиться оставлять тарелку чистой, как в детстве. Не доели - вот и отлично.

- Есть из посуды холодных цветов (синий, темно-зеленый, сиреневый).

- Ограничить употребление соли.

- Принимать контрастный душ.

- Заниматься интересным делом. Безделье - лучший провокатор обжорства.

- Не "кусочничать" во время приготовления еды.

- Взвешиваться только натощак.

- Ходить в продуктовый магазин сытой.

- Чаще смеяться.

- Налегать на белковые продукты, овощи, фрукты, зелень.

- Использовать натуральные специи.

- Поддерживать состояние влюбленности и счастья.

- Не окружать себя людьми, помешанными на диетах.

- Устраивать разгрузочные дни, если чувствуете, что пора очистить организм.

- Забыть отрицательные установки вроде "Я толстая", "Я лентяйка" и т. п.

- Следить за состоянием здоровья.

- Читать хорошие книги. Фитнес для мозга - не менее важен, чем для тела.

- Полюбить супы.

- Не пренебрегать массажем.

- Избегать мешковатой одежды, скрывающей фигуру.

- Полноценно отдыхать от работы.

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Евгения Примак