Привычки стройных женщин
Быть стройной - это не подвиг, не триумф силы воли и не подарок судьбы. Это тяжелая каждодневная работа над собой и своими привычками.
- Высыпаться.
- Не делать из еды культ. Искать удовольствие не в холодильнике, а во всем окружающем мире.
- Любить и уважать свое тело.
- Пить много воды.
- Вставать из-за стола с чувством легкого голода.
- Избегать краткосрочных диет, превращающих жизнь в ад.
- Заниматься спортом.
- Не завидовать худосочным моделям.
- Покупать себе красивую одежду.
- Есть только качественную и вкусную еду.
- Не курить.
- Не злоупотреблять алкоголем.
- Не ужинать перед сном.
- Есть небольшими порциями 4-6 раз в день.
- Завтракать полезными углеводами (каша, цельнозерновые хлебцы, мюсли и т.д.)
- Пить перед сном кефир.
- Не отказывать себе категорично ни в каких продуктах: запретный плод сладок.
- Тщательно пережевывать пищу.
- "Смаковать" каждый кусочек, оказавшийся во рту.
- Не увлекаться обезжиренными продуктами, а также заменителями сахара (еда должна питать организм).
- Не есть за компьютером и перед телевизором.
- Спокойно воспринимать ситуативные переедания. Это не катастрофа, просто съешьте меньше на следующий день.
- Не лечить шоколадками стрессы и волнения.
- Есть медленно.
- Отказаться от пищевого мусора (фастфуда и т.д).
- Пить чай и кофе без сахара.
- Много ходить пешком.
- Регулярно заниматься сексом.
- Не запивать основной прием пищи, чтобы не разбавлять желудочный сок, необходимый для пищеварения.
- Не стремиться оставлять тарелку чистой, как в детстве. Не доели - вот и отлично.
- Есть из посуды холодных цветов (синий, темно-зеленый, сиреневый).
- Ограничить употребление соли.
- Принимать контрастный душ.
- Заниматься интересным делом. Безделье - лучший провокатор обжорства.
- Не "кусочничать" во время приготовления еды.
- Взвешиваться только натощак.
- Ходить в продуктовый магазин сытой.
- Чаще смеяться.
- Налегать на белковые продукты, овощи, фрукты, зелень.
- Использовать натуральные специи.
- Поддерживать состояние влюбленности и счастья.
- Не окружать себя людьми, помешанными на диетах.
- Устраивать разгрузочные дни, если чувствуете, что пора очистить организм.
- Забыть отрицательные установки вроде "Я толстая", "Я лентяйка" и т. п.
- Следить за состоянием здоровья.
- Читать хорошие книги. Фитнес для мозга - не менее важен, чем для тела.
- Полюбить супы.
- Не пренебрегать массажем.
- Избегать мешковатой одежды, скрывающей фигуру.
- Полноценно отдыхать от работы.Евгения Примак