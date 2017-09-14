Что означают маркировки на кремах

Сейчас все полки магазинов буквально ломятся от ассортимента маскируюищих и ухаживающих кремов с различными буквенными маркировками. Чем же отличаются все эти косметические средства и на какое из них лучше всего подойдет именно вам.

BB-кремы

Название BB-крема расшифровывается как beauty balm или blemish balm («бьюти-бальзам» или «маскирующий бальзам»). Особенности BB-крема: отличный увлажнитель, подходит для любого типа кожи, справляется с высыпаниями, подсушивает воспаления, способен выровнять тон лица, устраняет излишнюю пигментацию, служит прекрасной основой под макияж, защищает кожу от солнечных лучей. Однако, несмотря на все свои достоинства, BB-крем не сможет заменить вам основное ухаживающее средство, и поэтому полностью отказываться от продуктов для ухода за кожей лица в пользу этого косметического средства не рекомендуется.

CC-кремы

Принципиальная разница между ВВ и СС-кремами состоит в том, что первые - это улучшенные версии тональных средств, а вторые - продвинутые корректоры с тонирующим эффектом. Название этого крема расшифровывается как сolor сontrol («контроль цвета»). Их задача заключается непосредственно в цветокоррекции. Другие особенности этих кремов: борьба с желтизной или покраснениями кожи лица, более легкая структура, специальные светорассеивающие частицы, которые подсвечивают кожу и придают ей свежий вид. CC-кремы не подойдут для жирной или проблемной кожи.

DD-кремы

Сокращение DD происходит от выражения daily defence («ежедневная защита»). Основное предназначение этих средств - оградить кожу от разрушительного воздействия окружающей среды: смога и выхлопных газов, солнечной радиации и токсичных веществ. Злоупотреблять этим кремом не стоит, так как он способен забивать поры. Лучше всего DD-кремы подходят для стареющей кожи. Эти косметические средства имеют совсем прозрачную текстуру, поэтому они не смогут заменить основной тональный крем.

EE-кремы

Косметические средства с маркировкой EE, которая расшифровывается как extra еxfoliation («экстраотшелушивание»). Особенности EE-крема: удаляет отмершие клетки кожи, защищает от воздействия солнца, увлажняет, придает сияние коже лица, борется с воспалениями. EE-кремы не стоит использовать слишком часто, а также не рекомендуется применять обладателям тонкой и чувствительной кожи.

PP-кремы

Крем с многообещающим названием Pink рerfect («розовое совершенство») больше известен всем нам как база под макияж. Силиконовые частицы в составе крема заполняют все неровности кожи, сглаживая морщины, шрамы и уменьшая поры. Какого бы насыщенного цвета ни был крем в тюбике, на коже он станет прозрачным и незаметным. Перед нанесением PP-крема важно очистить и увлажнить кожу другими специальными ухаживающими средствами. PP-крем подходит для любого типа кожи, однако его не используют в качестве самостоятельного продукта для макияжа лица.

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Валентина Соломатина