Облепиховое масло для лица

Об уникальных целебных свойствах облепихи известно довольно давно. Особенно ценным считается масло облепихи, которое сегодня пользуется большой популярностью в области медицины и косметологии.

- Маска для лица готовится из облепихового сока (1 чайная ложка), масла (1 чайная ложка) и одного яичного желтка. Все ингредиенты хорошо смешивают и наносят на лицо несколькими слоями. Такая маска увлажняет и питает кожу.

- Омолаживающая маска для лица: 0,5 чайной ложки сока облепихи, 1 чайная ложка меда и несколько капель масла хорошо взбивают. Полученной смесью смазывают лицо и шею, оставляют на 15 минут, после чего смывают теплой водой, а потом уже и холодной.

- Тонизирующая маска из масла облепихи для сухой и увядающей кожи готовится из 1 сырого яичного желтка, 1 чайной ложки масла и 1 чайной ложки облепихового сока. Облепиховый сок можно заменить другим свежим фруктовым соком (из киви, цитрусовых, яблок и др.).

- Подтягивающая маска готовится так: смешивают в однородную массу 1 сырой желток, 1 чайную ложку облепихового масла и 0,5 столовой ложки желтой косметической глины. Полученную смесь накладывают на кожу лица и смывают теплой водой только через 15 минут.

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Евгения Примак