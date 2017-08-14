Пять способов избавиться от боли в спине

Многим известно это состояние - когда в спине "кол", в пояснице "камень", каждое движение вызывает боль или "выстрел". Не повернуться, не согнуться, не разогнуться. Все эти симптомы могут быть причинами разных заболеваний. Только врач-невролог после серьезного обследования скажет, что произошло - травма это или последствия поднятия тяжестей, или результат сна в неудобном положении. Кстати, болит ведь не только поясница. Очень часто "простреливает" шейный отдел позвоночника, защемляет нерв в грудном отделе. В любом случае, с болями в области позвоночника отправляйтесь к врачу. А эти простые советы помогут вам поддерживать спину в "рабочем" состоянии:

1. Как можно больше двигайтесь. Сидячий образ жизни - враг позвоночника. Позвонкам и межпозвонковым дискам нужно почаще тренироваться и разминаться.

2. Качайте мышцы. Позвоночник держат мышцы, а, значит, им нужно быть сильными и тренированными, чтобы хорошо выполнять свою работу. Многим кажется, что ради позвоночника нужно делать только упражнения для мышц спины. На самом деле, чтобы мышцы спины были сильными, нужно хорошо «прокачать» и мышцы брюшного пресса, чтобы они держали вас и не давали слишком сильно прогибаться в спине. Мышцы рук, груди и ног - тоже важны для поддержки позвоночника. Правильно подобрать упражнения или вес на тренажерах поможет тренер.

3. Растягивайтесь. Мышцам необходима не только тренировка, но и растяжка. Отличный вариант - йога. А гимнастика пилатес - это вообще набор упражнений специально для проработки мышц спины. Плавание тоже прекрасно растягивает позвоночник.

4. Следите за осанкой. Чем сильнее мы сгибаемся, тем тяжелее позвоночнику, так что расправьте крылья. И еще очень важно правильно поднимать тяжелые предметы - в этот момент не наклоняйтесь от талии, а сгибайте колени и держите спину прямой.

5. Следите за весом. Лишний вес - лишняя нагрузка на позвоночник. Важно! Специально для женщин! Если часто болит спина, не носите высокие каблуки. Они увеличивают давление на нижнюю часть спины, провоцируя боли в пояснице.

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Валентина Соломатина