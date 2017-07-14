Простые бабушкины рецепты красоты

Народные рецепты тем и хороши, что никогда не теряют своей актуальности и ценности. Причем, даже в наше время, среди массы косметических средств, мы часто выбираем простые и всем доступные рецепты по уходу за кожей лица, волосами, телом.

Перекись водорода

Всем известное дезинфицирующее и дезодорирующее средство, абсолютно безвредное и найти её можно в каждом доме. Мы очищаем ей уши и прикладываем к порезам, чтобы остановить кровь, но оказывается и для нашей внешности она может быть полезна.

Если вы удаляете черные точки в домашних условиях, то перед этим не забудьте хорошенько смочить кожу перекисью водорода. Она хорошо разрыхляет роговой слой кожи, и они будут очень легко выходить на поверхность при нажатии вместе со всем стержнем. После удаления этой нечисти с кожи, еще раз протрите эти места - таким образом, вы закроете и продезинфицируете поры, и на следующий день на лице не будет никаких следов.

У вас неожиданно закончился дезодорант? - протрите подмышки перекисью водорода, потливость это конечно не снизит, но вот запаха длительное время точно не будет. Кстати, если вы хотите продлить на пару часов действие своего дезодоранта, например, если предстоит долгая дорога, и чтобы уж наверняка остаться свежей, этот совет тоже поможет. Только наносите дезодорант уже на подсохшую кожу.

И если у вас под рукой нет никакой косметики, перекись вас выручит. Перекись водорода может заменить лосьон и тоник, т.к. отлично очищает, сужает и отбеливает поры. Подходит для любой кожи, а для жирной - просто идеально, т.к. уменьшает салоотделение, и может использоваться ежедневно.

Бадяга

Из всех масок с добавлением перекиси водорода, маска с бадягой - самая известная. Пресноводная губка по имени бадяга, в порошкообразном виде продается практически в каждой аптеке.

Многие считают, что пилинг с помощью бадяги, мало чем уступает по эффекту салонным процедурам. В принципе, это так, но есть один минус - бадяга, при длительном применении вызывает рост волос. Если волосы на лице у вас уже имеются, то маски с бадягой вам не подходят. Согласитесь, недостаток незначительный. И если противопоказаний у вас нет, то бадяга способна волшебным образом изменить вашу кожу. Верхний слой мертвых клеток, после нескольких масок, практически полностью снимается. А в этом слое и угри, и комедоны, и прыщики разные.

Делать такие маски лучше, если знаете, что ближайшие 12 часов никуда не пойдете, так как лицо будет красным как у индейца. Короче, просто разводите порошок перекисью, и через минуту наносите на влажную кожу. Чтобы краснота быстрее спала, можно потом нанести цинковую мазь. После этого в течение 3 - 4 дней кожа может шелушиться, и как только всё восстановиться, можно сделать такую маску - пилинг еще раз. Курс масок всегда лучше одной, единственной. Но тут вы сами, по состоянию кожи решайте, сколько вам надо их сделать.

Настойка календулы

Настойка календулы совершенно необходима в каждой аптечке. Доказано, что она является более эффективной, чем препараты йода, для лечения ран и порезов, поскольку календула обладает уникальной способностью ускорять регенерацию тканей, уменьшать воспалительные процессы и вызывать заживление ран. Если это средство помогает излечить от фурункулов и язв, то от угрей точно избавит.

Если вас пугает спирт, то разведите её водой в пропорции 1 к 1. Еще, настойка календулы здорово подсушивает кожу головы, и если вы будете периодически её втирать, волосы будут грязниться заметно меньше. Для укрепления волос можно добавить к настойке календулы касторового масла. Втирать надо на протяжении месяца, и это неплохо помогает при себорее.

Левомеколь

Отечественная мазь «Левомеколь», имеет достаточно сильное противовоспалительное и противомикробное действие, и активна в отношении различных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек). Если вы поранились, обожглись, у вас фурункул, вы сами расковыряли лицо или чувствуете, что начинает пробиваться прыщик вам может помочь эта мазь. Толстым слоем наносите на больное место пока не пройдет. А проходит после неё, достаточно быстро.

Салициловый спирт и салициловая мазь

Компонент практически всех противоугревых и противосеборейных средств, салициловая кислота, растворенная в спирте, продается в каждой аптеке. Если у вас угри, черные точки, прыщи на спине, очень жирная кожа, или проблемы с кератолизацией - это средство для вас. Салициловая мазь действует мягче, чем спирт, и хорошо отшелушивает мертвые клетки кожи.

Предупреждаю вас - салициловый спирт очень сушит кожу, поэтому наносите его точечно. Кстати, салицил растворяется только в спирте, поэтому непонятно откуда он берется в безспиртовых лосьонах. А ещё салициловая кислота препятствует появлению мозолей и огрубению кожи, поэтому после педикюра наносите её на пятки и другие проблемные места.

Цинковая мазь

Цинковая мазь - это противовоспалительное средство, которое оказывает подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие. После чистки лица, при угрях и любых воспалениях, наносите на кожу цинковую мазь. Опять же если прыщик начинается, намажьте это место на ночь и с утра, скорее всего, от него и следа не будет. Не зря цинк входит в состав широко рекламируемых средств для проблемной кожи. Только стоят они дорого, а мазь - копейки.

Далее, чтобы у вас не было раздражения после депиляции в зоне бикини, нанесите на несколько часов цинковую мазь. Обычно достаточно одного применения, чтобы забыть об этой неприятности до следующей процедуры.

Вы сделали педикюр - дома или в салоне, и хотите подольше сохранить эффект? Просто периодически наносите на стопы и пятки цинковую мазь.

Масло зверобоя, ромашки, крапивы, репейное масло, касторовое масло

Все эти масла далеко не дефицит, доступны по цене и очень хорошо питают и восстанавливают волосы. Можно купить все и поочередно делать горячие обертывания с ними. Обычно масло расфасовывается в маленькие стеклянные бутылочки, просто поставьте их в стакан с кипятком, а через минуту уже нагретое масло можно наносить на волосы. Делайте так два раза в неделю.

Английская соль (по другому сульфат магния или магнезия)

Препарат известный всем гипертоникам и людям с болезнями печени. Для наших с вами целей - обретения ухоженности и здоровья - нам понадобится магнезия в порошке. Если вам надо срочно, буквально за 1 день похудеть, то вам поможет ванна с добавлением 1 кг магнезии. Эффект основан на выведении лишней воды из организма.

Ванна полезна и людям страдающим отеками, она хорошо помогает почкам справиться с нагрузкой. Больным псориазом такая ванна тоже очень облегчит жизнь, так как хорошо очищает кожу. Ванна с английской солью будет полезна и людям с проблемной кожей на теле, прыщами на спине и груди и просто желающим очистить организм. Только не злоупотребляйте, ванну с магнезией можно применят максимум - раз в месяц, уж очень это сильное средство.

Глина косметическая

О глине (белой, зеленой, голубой и т.д.) вроде и так всем известно. И о том, что глиняные маски, ванны и обертывания реально действуют, думаю тоже. Обязательно купите пару упаковок, если еще не пробовали.Белая глина лучше подходит для сухой кожи и волос, зелёная, для проблемной кожи, и жирных волос, голубая, в принципе, подходит всем. Конечно, простая косметическая глина не так эффективна как, например, марокканская, или та что продается в индийских магазинах. Но ведь и цена отличается.

Кубики с травками

Ромашка+череда+масло жожоба+оливковое масло. И все в морозилку. А утром кубиком протирать лицо. Оно становится свежим, румяным и мягким.И вообще в течении дня если лицо усталое, стоит протереть, и усталость лица пропадает.

Аевит

От морщинок супер средств. Наносить на кожу вокруг глаз. Это витамин "А и "Е" вместе, наносить утром и вечером. Или можно мазать только 1 раз в день, держать 2 часа, потом он впитывается, или его промокнуть салфеткой. Если дома, то так весь день можно ходить. Хороший эффект. Использовать 2 недели, потом перерыв.

Ретиноевая мазь

Кладезь витамина А. Мазь позиционируется, как противоугревая, но является так же прекрасной профилактикой старения, улучшает состояние кожи, убирает покраснения. Можно делать из нее маску, на 20-30 минут, можно дольше. Кто-то оставляет на ночь.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак