Книги, которые стоит прочитать каждой женщине

Книги – лучший способ немного отвлечься от реальности, чтобы отдохнуть и морально, и физически. Каждое литературное произведение – это целый мир, жители которого преподносят нам важные жизненные уроки.

«Жизнь взаймы», Э. М. Ремарк

Это произведение учит нас ценить каждый миг и проживать каждый день как последний, ведь никто не знает, что нас ждет за новым поворотом жизни.

«Дороже самой жизни», Элис Манро

Когда читаешь эту книгу, кажется, что она написана именно о тебе, не зря ведь писательница была номинирована на Нобелевскую премию.

«Поющие в терновнике», Колин Маккалоу

Произведение, которое в пух и прах разносит все стереотипы о любовных романах, как легком и безынтересном чтиве. Необыкновенный мир, который увлекает читателя с первых страниц книги.

«Есть. Молиться. Любить», Элизабет Гилберт

Эта книга о поиске пути к себе и к счастливой жизни. Книга, которая стоит прочтения.

«Шоколад», Джоанн Харрис

В маленький забытый городок приезжают мама и дочь и открывают там шоколадную лавку, а дальше жителей городка ждет магия любви, которая таится в шоколаде.

«Опасные связи», Шодерло де Лакло

Роман об интригах ради мести, о человеческих слабостях и недостатках. Обязательно к прочтению!

«Убежище. Дневник в письмах», Анна Франк

Анна Франк умерла в концлагере, когда ей было всего 15. Она не писала книг, а лишь вела дневник, который тронет сердце каждого.

«Любовница французского лейтенанта», Джон Фаулз

Еще один необычный роман о любви, в котором можно даже побывать автором книги. У этой книги есть две неожиданные возможные развязки, и тебе решать, что же произойдет в конце.

«Унесенные ветром», Маргарет Митчелл

Эта история знакома каждой женщине. Это книга о любви и разочаровании, о дружбе и предательстве и, конечно, о страшной войне. Книга, к которой хочется возвращаться всегда.

«Рассказ Служанки», Маргарет Этвуд

Это книга о мире, в котором права женщины слишком ущемлены. В этом мире женщина лишь служанка для мужчины.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина