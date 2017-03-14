Косметическая гимнастика

Мышцы без движения становятся дряблыми, снижается их тонус и эластичность в том числе и мышцы лица. А от них зависит внешний вид и выражение вашего лица. Если мышцы лица (мимическая мускулатура) не работают, бездействуют, то кожа начинает терять упругость, отвисает и появляются морщины. Чтобы этого избежать необходимо делать косметическую гимнастику. Упражнения выполняйте ежедневно по 5-10 минут в день.

1. Выпуская воздух сквозь напряженные сомкнутые губы подуйте на воображаемую пушинку в разных направлениях. Повторите упражнение 5-10 раз.

2. Наклоните голову назад, как можно дальше, улыбнитесь, подожмите губы. Повторите 5-7 раз.

3. Сосредоточьте взгляд на воображаемой точке, рассматривайте ее как можно дольше, затем не поворачивая головы, посмотрите налево и направо. Повторите 3-5 раз. Данное упражнение укрепляет мышцы вокруг глаз.

4. Зажмуривайте и открывайте глаза. Повторите 5-10 раз.

5. Откройте рот, как можно шире, высуньте язык. Повторите 7-10 раз.

6. Надуйте щеки, зафиксируйте данное положение на несколько секунд, выпустите воздух, повторите 5-10 раз.

7. Втяните щеки на несколько секунд, расслабьте мышцы. Повторите 5-10 раз.

8. Вытяните шею и подбородок, как можно дальше, до ощущения напряжения шейных мускулов. Повторите 5-10 раз.

9. Возьмите в зубы карандаш и пишите им в воздухе цифры от 1 до 10 или свое имя. Повторите 3-5 раз.

10. Коснитесь подбородком груди. Сплетите пальцы на затылке, поднимайте голову при этом оказывая сопротивление руками. Повторите 5-10 раз.

11. Поочередно касайтесь подбородком левого и правого плеча, не поднимая головы. Повторите 5-12 раз

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Валентина Соломатина