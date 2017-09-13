Рецепты домашней косметики — кладезь здоровья и сияющей красоты

Если выбор был сделан в пользу натуральной косметики ручной работы - вы никогда не пожалеете. Ее эффективность и полезные свойства испытаны тысячелетиями.

Общие компоненты натурального производства:

эфирные и базовые масла;

натуральные растительные эмульгаторы;

натуральные фруктовые, травяные и цветочные воды;

активные растительные добавки новейших технологий, подтвержденные патентом;

разные активные компоненты (к примеру, протеины, коллаген, гиалуроновая кислота, эластин, экстракты растений и др.)

Главные свойства домашней косметики и ее преимущества:

натуральность (в составе почти нет консервантов, регуляторов кислотности, стабилизаторов, отдушек);

индивидуальный подбор компонентов, их аналогичная замена в случае аллергии;

как правило, без побочных эффектов при использовании;

небольшой срок хранения (от нескольких дней до пары недель), что служит гарантией свежести и сохранения свойств;

готовое средство обязательно брать только палочкой или лопаточкой, но не руками.

Универсальная маска для лица из сметаны и грейпфрута

Увлажнение и тонизирование кожи, разглаживающий эффект.

Ингредиенты:

сметана - 1 ст.л.,

мед - ½ ст.л,

измельченная цедра грейпфрута - ½ ст.л.

Приготовление и использование:

все компоненты перемешать до однородной массы. Нанести на предварительно очищенную кожу лица, исключая кожу вокруг рта и глаз. Оставить на 15-20 минут. Смывать приятной прохладной водой (холодным чаем).

Маска дрожжевая с соком лимона (клюквы)

Очищение и смягчение кожи.

Ингредиенты:

дрожжи - 20 г,

лимонный (клюквенный) сок - 1 ч.л.

Приготовление и использование:

все компоненты перемешать до однородной массы. Кожу лица очистить, маску нанести на кожу, исключая область вокруг рта и глаз. Оставить на 15-20 минут. Смывать приятной прохладной водой (холодным чаем).

Маска из сельдерея

Снятие воспаления кожи и омолаживающий эффект.

Свежие стебли сельдерея пропустить через мясорубку и полученную кашицу нанести на лицо. Оставить на 15-20 минут.

Универсальный очищающий скраб из овсянки

Приготовление и использование:

горсть овсяных хлопьев размочить в воде и аккуратно массировать ими кожу лица. Процедура занимает 3-5 минут. После - смыть приятной прохладной водой.

Крем для лица на основе свежего желтка и миндального или мандаринового масла

Увлажняет, освежает, избавляет от шелушения и мелких морщин.

Ингредиенты:

свежий желток - 0,5,

морская пищевая соль - 1 ч.л.,

миндальное масло - 2 ч.л,

отвар ромашки - 2 ч.л,

мед - 0,5 ч.л.,

вазелин - 2 ч.л.

Приготовление и использование:

вазелин растопить на водяной бане, добавить предварительно смешанные между собой все остальные компоненты. Взбить до однородной массы. Крем поместить в подготовленную емкость и поставить в морозилку. Наносить на влажную кожу.

Бальзам для губ «Питательный миндаль»

Ингредиенты:

масло сладкого миндаля - 4 ч.л.,

желтый пчелиный воск - 1 ч.л.,

мед - 0,5 ч.л.,

эфирное масло лайма - 5 капель,

витамин Е - 5 капель.

Приготовление:

растопить на водяной бане масло миндаля, пчелиный воск. Перемешать и слегка охладить. Добавить все остальные компоненты. Разлить жидкий бальзам в баночки, оставить на время, чтоб застыл.

Гигиеническая губная помада

Ингредиенты:

масло ши - 1 часть,

масло какао - 2 части,

масло манго - 1 часть,

пчелиный воск - 1-2 части,

барсучий жир (необязательно, если нет) - 1 часть.

Приготовление:

растопить на водяной бане все компоненты вместе, смесь тщательно процедить через марлю. Далее набрать смесь в шприцы (3 куба или 5 кубов) и положить в холодильник на пару часов. После застывания срезать нос шприца и выдавить помаду в подготовленные тюбики.

Шампунь универсальный

Ингредиенты:

яичный желток -1,

кефир - 50 мл,

соль - щепотка.

Приготовление и использование:

компоненты тщательно перемешать - доза шампуня готова. Нанести его на влажные волосы, вспенить и подержать около 3 минут, сделать легкий массаж головы. Смыть шампунь теплой водой.

Кефирная маска для роста волос

Волосы разобрать на прядки. В каждую прядь от корней и до кончиков втереть кефир. Оставить на 30-40 минут. Смыть теплой водой. Помыть обычным шампунем.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак