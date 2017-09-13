Рецепты домашней косметики — кладезь здоровья и сияющей красоты
Если выбор был сделан в пользу натуральной косметики ручной работы - вы никогда не пожалеете. Ее эффективность и полезные свойства испытаны тысячелетиями.
Общие компоненты натурального производства:
эфирные и базовые масла;
натуральные растительные эмульгаторы;
натуральные фруктовые, травяные и цветочные воды;
активные растительные добавки новейших технологий, подтвержденные патентом;
разные активные компоненты (к примеру, протеины, коллаген, гиалуроновая кислота, эластин, экстракты растений и др.)
Главные свойства домашней косметики и ее преимущества:
натуральность (в составе почти нет консервантов, регуляторов кислотности, стабилизаторов, отдушек);
индивидуальный подбор компонентов, их аналогичная замена в случае аллергии;
как правило, без побочных эффектов при использовании;
небольшой срок хранения (от нескольких дней до пары недель), что служит гарантией свежести и сохранения свойств;
готовое средство обязательно брать только палочкой или лопаточкой, но не руками.
Универсальная маска для лица из сметаны и грейпфрута
Увлажнение и тонизирование кожи, разглаживающий эффект.
Ингредиенты:
сметана - 1 ст.л.,
мед - ½ ст.л,
измельченная цедра грейпфрута - ½ ст.л.
Приготовление и использование:
все компоненты перемешать до однородной массы. Нанести на предварительно очищенную кожу лица, исключая кожу вокруг рта и глаз. Оставить на 15-20 минут. Смывать приятной прохладной водой (холодным чаем).
Маска дрожжевая с соком лимона (клюквы)
Очищение и смягчение кожи.
Ингредиенты:
дрожжи - 20 г,
лимонный (клюквенный) сок - 1 ч.л.
Приготовление и использование:
все компоненты перемешать до однородной массы. Кожу лица очистить, маску нанести на кожу, исключая область вокруг рта и глаз. Оставить на 15-20 минут. Смывать приятной прохладной водой (холодным чаем).
Маска из сельдерея
Снятие воспаления кожи и омолаживающий эффект.
Свежие стебли сельдерея пропустить через мясорубку и полученную кашицу нанести на лицо. Оставить на 15-20 минут.
Универсальный очищающий скраб из овсянки
Приготовление и использование:
горсть овсяных хлопьев размочить в воде и аккуратно массировать ими кожу лица. Процедура занимает 3-5 минут. После - смыть приятной прохладной водой.
Крем для лица на основе свежего желтка и миндального или мандаринового масла
Увлажняет, освежает, избавляет от шелушения и мелких морщин.
Ингредиенты:
свежий желток - 0,5,
морская пищевая соль - 1 ч.л.,
миндальное масло - 2 ч.л,
отвар ромашки - 2 ч.л,
мед - 0,5 ч.л.,
вазелин - 2 ч.л.
Приготовление и использование:
вазелин растопить на водяной бане, добавить предварительно смешанные между собой все остальные компоненты. Взбить до однородной массы. Крем поместить в подготовленную емкость и поставить в морозилку. Наносить на влажную кожу.
Бальзам для губ «Питательный миндаль»
Ингредиенты:
масло сладкого миндаля - 4 ч.л.,
желтый пчелиный воск - 1 ч.л.,
мед - 0,5 ч.л.,
эфирное масло лайма - 5 капель,
витамин Е - 5 капель.
Приготовление:
растопить на водяной бане масло миндаля, пчелиный воск. Перемешать и слегка охладить. Добавить все остальные компоненты. Разлить жидкий бальзам в баночки, оставить на время, чтоб застыл.
Гигиеническая губная помада
Ингредиенты:
масло ши - 1 часть,
масло какао - 2 части,
масло манго - 1 часть,
пчелиный воск - 1-2 части,
барсучий жир (необязательно, если нет) - 1 часть.
Приготовление:
растопить на водяной бане все компоненты вместе, смесь тщательно процедить через марлю. Далее набрать смесь в шприцы (3 куба или 5 кубов) и положить в холодильник на пару часов. После застывания срезать нос шприца и выдавить помаду в подготовленные тюбики.
Шампунь универсальный
Ингредиенты:
яичный желток -1,
кефир - 50 мл,
соль - щепотка.
Приготовление и использование:
компоненты тщательно перемешать - доза шампуня готова. Нанести его на влажные волосы, вспенить и подержать около 3 минут, сделать легкий массаж головы. Смыть шампунь теплой водой.
Кефирная маска для роста волос
Волосы разобрать на прядки. В каждую прядь от корней и до кончиков втереть кефир. Оставить на 30-40 минут. Смыть теплой водой. Помыть обычным шампунем.Евгения Примак