Безопасные природные средства для умывания

В домашних условиях можно приготовить множество смесей и растворов для умывания, которые будут полностью натуральными и принесут коже гораздо больше пользы, нежели обычная вода. Очищение такими средствами было популярно еще в древности, оно считалось одним из важнейших условий сохранения молодости, и совершенно не случайно.

1. Отвар пшеничных отрубей. Такое умывание благотворно воздействует на кожу, особенно сухую и воспаленную после работы на ветру, холоде или жаре. В слегка смоченные ладони насыпьте чайную ложку отрубей и легкими движениями помассируйте смоченное водой лицо. Когда кожа порозовеет, умойтесь теплой водой и промокните лицо махровым полотенцем – кожа станет мягкой, гладкой, эластичной.

2. Косметологи советуют утром и вечером умываться молотой овсянкой. Насыпать на ладошку маленькую горсточку, каплю воды туда, чтобы была кашица и на лицо, и легкими массажными движениями очищаете лицо, даете подсохнуть, а потом смываете водой. Если не лениться - результат вскоре будет ощутим.

3. Овсяные хлопья и сливки. Простейший способ для ухода за кожей. В блендере или кофемолке размелчите 2 или 3 столовых ложки хлопьев и добавьте достаточно жирных сливок, чтобы получилась паста (если кожа жирная - используйте снятое молоко). Нанесите её на чистое влажное лицо, горло, и грудь, лёгкими массажными движениями. Ополосните прохладной водой.

4. Можно умываться молочной водой, приготовленной из 1 л воды и четверти стакана молока.

5. Настой из сухих трав – ромашки, подорожника, мяты. Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, подержите под крышкой 10 минут. В настой добавьте столовую ложку картофельного крахмала. Лицо протрите полученным желе и через несколько минут ополосните водой.

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Валентина Соломатина