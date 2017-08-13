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Убираем мелкие морщинки вокруг глаз

Убираем мелкие морщинки вокруг глаз
 

Супер способ избавиться от морщинок вокруг глаз в домашних условиях. Без посещения дорогостоящих процедур. Вы не поверите до чего простой рецепт. Всего 2 или 3 ингредиента, которые всегда под рукой у каждой хозяйки.

Рецепт:

Для того чтобы увлажнить кожу вокруг глаз и разгладить мелкие морщинки необходимо нанести на проблемные участки свежий яичный желток, после чего оставить его на пятнадцать – двадцать минут, а затем умыться несколько раз проточной прохладной водой. Если же морщины уже достаточно глубоки, то к желтку добавляют качественное оливковое или миндально масло (в тех же пропорциях). Можно еще добавить и витамин Е.

Нужен 1 желток‚ 2 столовых ложки растительного масла (лучше оливкового)‚ 1 чайная ложка масляного раствора витамина Е (продается в аптеке).

Витами Е сначала смешиваю с маслом‚ а потом добавляю в взбитый желток. Нанести и подушечками пальцев, легкими прикосновениями, немного по массировать и оставить на 15-20 минут‚ потом аккуратно смыть теплой водой проточной водой.

Валентина Соломатина
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