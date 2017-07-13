Маленькие секреты красоты

Быть красивыми хотели женщины всех времен и народов, рецепты красоты бережно собирались, хранились, передавались из поколение в поколение

Волосы

Завить волосы можно с помощью резинки-ободка: накрутите волосы на него на пару часов или на ночь — и готово!

Расчесывайте волосы от корней до кончиков. Это поможет придать им естественный блеск.

Скрыть отросшие корни и визуально сделать волосы гуще помогут тени, оттенок которых совпадает с цветом волос.

Всегда будьте готовы объяснить и показать парикмахеру, какой результат вы хотите получить: принесите ей или ему журналы, фотографии с желаемой прической, стрижкой или цветом волос.

Сделать отросшие корни менее заметными также поможет зигзагообразный пробор. Из-за того что свет, падая на непрямую линию волос, преломляется, граница между цветами становится нечеткой.

От выбивающихся волосков можно избавиться следующим образом: сбрызните волосы лаком для волос, а сверху пригладьте непослушные волоски щеточкой для туши.

Защищайте волосы от солнца, не забывайте надевать шляпу или повязывать шарфик.

Чтобы предотвратить выпадение волос, спите на шелковой или сатиновой подушке. Если используете другую ткань, то она должна быть 100 % натуральной.

Для визуального увеличения объема волос иногда достаточно просто поменять пробор.

Чтобы не было колтунов, используйте расческу с редкими зубцами, особенно когда волосы сухие.

Сухой шампунь или детскую присыпку используют, чтобы волосы у корней меньше жирнились. Нанесите присыпку на корни, и волосы будут выглядеть чистыми в течение дня.

Для самостоятельной покраски волос не выбирайте слишком ненатуральный цвет. Лучше возьмите оттенок, максимально близкий к естественному, — так недочеты будут менее заметны.

Для здоровья ваших волос более безопасны шампуни, не содержащие сульфатов. Но если вы активно пользуетесь лаком и гелем для волос, то хотя бы раз в неделю мойте голову шампунями, содержащими сульфаты, чтобы смыть остатки силикона (мягкие бессульфатные шампуни с этой задачей не справятся).

Намочите волосы водой из-под крана перед тем, как идти в бассейн или на море, чтобы защитить их от повреждений.

Чтобы сохранить кудряшки после завивки в течение всего дня, используйте морскую воду. 1 ч. л. морской соли размешать в 0,5 л минеральной воды и залить в баночку с распылителем — соль закрепит кудри.

Лучше не мыть волосы чересчур горячей водой — они могут потерять блеск.

Вытирая волосы, нельзя тереть их слишком сильно — из-за этого они становятся хрупкими и легко ломаются. Иногда советуют использовать вместо жесткого полотенца мягкую ткань, например старую футболку.

Массаж головы — процедура, которая ускорит рост волос и поможет предотвратить их выпадение.

Чтобы косичка выглядела аккуратнее, нанесите на волосы немного мусса для укладки.

Чтобы придать прическе дополнительный объем, начинайте сушку феном с корней горячим воздухом.

Брови

Перед тем как выщипывать брови, смягчите кожу, промокнув ее ватой, смоченной в теплой воде.

Выщипывайте брови по направлению роста волос.

Не стоит прорисовывать всю бровь, лучше добавлять объем и закрашивать те места, где волосы растут негусто.

Когда красите брови, используйте не острый кончик карандаша, а проводите карандашом плашмя. Так линия будет менее резкой.

Для непослушных бровей попробуйте нанести лак для волос на кисточку от туши и провести ею по направлению и против роста волос на бровях.

Если у вас нет времени на полноценный макияж, накрашенные брови уже сильно изменят ваш вид.

Глаза

Чтобы цветные тени или карандаши смотрелись на глазах ярче, нанесите сначала белый карандаш.

Когда наносите тушь, держите голову прямо. Когда вы наклоняете подбородок, тушь попадает на веко.

Тушь на ресницах нижнего века делает эту область темнее и визуально уменьшает глаза.

Чтобы сделать ровную линию стрелок, используйте пластиковую банковскую карту или любую удобную картонку.

Чтобы глаза казались более «открытыми», нанесите немного золотистых теней на брови, чтобы они стали светлее.

Карандаш для глаз перестанет размазываться, если нанести на него тени чуть более темного оттенка.

Для более мягкого повседневного макияжа попробуйте использовать коричневую тушь вместо черной.

Наносите кремы и тональники в области под глазами безымянным пальцем — так давление на кожу будет минимальным.

Для визуального увеличения глаз нанесите близко к слизистой части нижнего века белый карандаш. В то же время темный карандаш позволит визуально сузить и уменьшить разрез глаз. Также белый карандаш придает глазам свежести и бодрости.

Чтобы кожа век не пачкалась, когда вы красите глаза, используйте обычную картонку или визитную карточку.

Чтобы вернуть к жизни разбитые тени, измельчите их, добавьте каплю спирта, перемешайте и спрессуйте. Они как новые!

Положите закрытую тушь в стакан с теплой водой на пару минут, чтобы она нагрелась и масса туши стала однородной. Это поможет избежать комочков.

Если на ресницы нанести детскую присыпку, а сверху накрасить тушью, ресницы будут казаться гуще и длиннее.

Если у вас не получается провести одну ровную линию карандашом для глаз или подводкой, попробуйте вместо этого сделать 3–4 небольших штриха от середины линии глаза.

Для создания универсального макияжа, который будет уместно выглядеть как днем, так и вечером, смешивайте темные тени со светлыми (например, коричневые со сливочными оттенками).

Если тушь для ресниц засохла, капните в нее немного масла жожоба, авокадо или абрикосовых косточек.

С помощью ватной палочки и тонального крема можно спасти размазавшиеся стрелки.

Во время холодов лучше использовать водостойкую тушь для ресниц, поскольку на морозе слезятся глаза.

Кожа

Используйте основу, а не консилер, чтобы скрыть недостатки кожи или красноту.

Не трогайте кожу на лице без надобности. Бактерии на наших руках могут вызвать появление прыщей.

Следите за состоянием кисточек для макияжа. Их нельзя оставлять грязными, периодически промывайте их шампунем или средством для мытья посуды, а для быстрой просушки положите на бумажное полотенце. От их чистоты напрямую зависит качество макияжа и состояние вашей кожи.

Чтобы быстро и эффективно очистить кисточки для макияжа, смешайте оливковое или минеральное масло и средство для мытья посуды в соотношении 1:1. Промойте кисти водой после использования средства.

Сдувайте избыток пудры или румян с кисточки перед нанесением макияжа — так мейкап выйдет более равномерным.

Консилер поможет скрыть синяки под глазами. Однако плотные штрихи прямо под глазом только подчеркнут недостатки. Наносить консилер нужно треугольником и аккуратно растушевывать пальцами.

Никогда не давите прыщи — вы можете повредить ткани, занести инфекцию или у вас останется маленький шрам.

Наносите румяна на скулы по направлению к линии роста волос.

Цвет кожи на запястье отличается от цвета кожи на лице, поэтому предпочтительно тестировать тональный крем на шее.

Зачастую под вечерним макияжем мы подразумеваем яркие и сияющие краски, но во всем нужно знать меру. Так, акцент стоит делать на чем-то одном: если сильно выделяете губы, то сделайте глаза более «спокойными».

Чтобы снять отечность глаз, необходимо каждое утро промывать их холодной водой или протирать кожу вокруг глаз кубиком льда

Не забывайте увлажнять кожу в течение дня. Всегда имейте при себе крем или спрей. Особенно актуально в жаркие дни.

Чтобы избавиться от мешков под глазами, крем для лица лучше хранить в холодильнике.

Если на коже воспаление, приложите к этому месту кубик льда — тогда проблемная зона станет менее заметной.

Если переборщили с парфюмом, протрите шею и запястья ватным тампоном, смоченным спиртом.

Здоровая кожа начинается с правильной диеты. Ешьте побольше овощей и фруктов, старайтесь ограничить потребление сладкого и жирного.

Погрейте лосьон для тела в микроволновке (в течение 5 секунд) — теплый лосьон лучше успокаивает сухую кожу, особенно в зимний период.

Для идеальной ванны влейте пену для ванны прямо под кран и после этого включайте воду, а капельку духов стоит добавить, когда вы уже набрали воду.

Сухой и горячий воздух сауны, распаривая, способствует быстрому выведению из организма токсинов.

Чтобы сделать восковую эпиляцию более эффективной и менее болезненной, натяните кожу перед тем, как наносить воск, а после процедуры уберите излишки при помощи ватного тампона, смоченного в детском масле.

Приступайте к эпиляции не сразу после душа — подождите немного, пока волосы станут мягче. С

амый натуральный скраб для тела — это молотый кофе! К тому же запах у него просто бесподобный.

Чтобы макияж оставался ярким и свежим в течение всего дня, перед тем как наносить основу, воспользуйтесь праймером.

Лучшее время для нанесения лосьона — сразу после душа или ванны, пока кожа еще влажная.

То, что работает для кожи лица, подойдет и для кожи рук: используйте крем для лица, чтобы высветлить пигментные пятна. Чтобы кожа не выглядела тусклой, пользуйтесь скрабом раз в неделю.

Губы

Для увеличения стойкости цвета помады накрасьте губы, а затем припудрите их через салфетку. Для мягких и гладких губ используйте влажную тряпочку, смоченную теплой водой, чтобы убрать кусочки старой кожи. Процедуру необходимо повторять по вечерам. Смягчите переход с дневного макияжа на вечерний, нанося более темный, насыщенный оттенок помады на тот, которым уже накрашены губы. Если присыпать губы тенями подходящего оттенка, то помада будет держаться намного дольше. Не хотите, чтобы все заметили, как вы покраснели? Воспользуйтесь ярким, «жирным» цветом помады вместо бледного, на фоне которого краснота щек будет выделяться еще больше. Для хорошего кровоснабжения губы стоит время от времени массировать, например подушечками пальцев. Используйте светлый карандаш, чтобы придать губам дополнительный объем.

Чтобы карандаш для губ не таял во время заточки, некоторое время подержите его в холодильнике. Улыбайтесь, когда наносите помаду, — так вы убедитесь, что прокрасили все участки, в том числе уголки рта. Чтобы помада не размазывалась, нанесите консилер вокруг контура губ. Старайтесь каждый день увлажнять кожу губ, используя бальзам или гигиеническую помаду.

Ногти

Красить ногти лучше всего в порядке от мизинца к большому пальцу, чтобы меньше задевать «чистыми» пальцами уже накрашенные.

Чтобы быстро убрать лак с ногтей, хорошенько смочите ватный тампон в средстве для снятия лака, а затем подержите его на ногте 5–10 секунд, прежде чем протирать.

Наклейки для ногтей (например, для французского маникюра) необходимо использовать так, чтобы их края всегда немного выступали за ноготь.

Чтобы лак на ногтях высох быстрее, опустите руки с только что накрашенными ногтями в миску с холодной водой.

Новый лак для ногтей можно создать, если если хорошо размешать тени подходящего оттенка прямо в пузырьке с лаком.

Для быстрого удаления мелких блесток с ногтей нужно нанести жидкость для снятия лака на ватный тампон, приложить его к ногтю и завернуть в фольгу. Через несколько минут блестки полностью удалятся.

Перед нанесением лака смажьте кутикулу оливковым маслом — так вам легче будет удалить лак, случайно попавший на кожу.

Ногти рекомендуется подпиливать не реже одного раза в неделю, и пилочка должна идти в одном направлении — тогда ногти не будут слоиться.

Если у вас нет времени делать новый маникюр — освежите старый с помощью блесток и прозрачного лака.

Ножки

Чтобы дать отдохнуть гудящим после долгого дня ногам, погрузите их сначала в горячую воду (3 минуты), потом в холодную (1 минуту) и продолжайте чередовать в течение 15 минут.

Старый крем для лица можно использовать для увлажнения кожи ног. Нанесите крем толстым слоем на пятки перед сном, и уже утром кожа в этой области станет нежнее.

Используйте мякоть ананаса или кожуру киви, чтобы придать пяткам мягкость. Трите их в течение 5 минут, затем промойте водой и увлажните кремом.

Чтобы избежать образования грибков на ногтях, ноги необходимо держать в чистоте, не забывать удалять старую кожу и менять носки сразу после занятий спортом.

Массаж ступней — лучшее лекарство от усталости и помощник в снятии напряжения. Обеими руками крепко массируйте ножки от лодыжки до подушечек пальцев.

Улыбайтесь!

Это самый главный, эффективный и быстрый трюк, чтобы выглядеть прекрасно. Улыбнитесь — и ваш внешний вид преобразится.

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Валентина Соломатина