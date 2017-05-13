Призвание женщины - украшать этот мир

Счастливая женщина радует глаз. Замечали ли вы на улице таких женщин, глядя на которых, настроение улучшается? Может быть, они не одеты по последнему писку моды. Может быть, они уже не юны и не обладают девичей стройностью и красотой. Но в них есть нечто неуловимое, нечто прекрасное. Отчего губы сами растягиваются в улыбке.

Когда женщина счастлива, она становится солнышком на ножках. Которое освещает все вокруг любовью и счастьем. Которое вызывает в других людях радость, улыбки и счастье – просто своим присутствием.

Для этого необязательно проводить три часа перед зеркалом. Красота ведь не в тоннах косметики, и не в супермодных обновках. И даже не в локонах. Красота женщины – в ее чистоте, в способности любить и в умении быть счастливой. В любых обстоятельствах.

И когда все это есть – становится возможным всю эту внутреннюю красоту воплотить снаружи. В уютном домашнем быте, в отношениях с людьми, в своем творчестве, в приготовленных блюдах, в написанных стихах, в воспитании детей.

Распространять вокруг себя Любовь и свет, радость и вдохновение. Сеять радость – и видеть, как она всходит. Сеять любовь – и радоваться ее распространению.

Можно помогать людям и нести миру свет и веру, как это делала Мать Тереза. Даже если количество людей, которым вы поможете, будет меньше. Можно нести людям знания и помогать им улучшить свою жизни. Можно распространять вокруг радость, творчество, красоту.

Кто же, если не женщина, может спасти этот мир красотой? Красотой своих помыслов, поступков, речи, отношений. Изменить мир по-женски – это не так сложно. Если мы с вами действительно этого хотим.

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Алевтина Мармеладова